La CEDEAO fait un pas en faveur de la reprise du dialogue avec l'AES

La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a désigné mercredi un médiateur afin de rétablir le dialogue avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Les trois pays sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023. Ils ont quitté l'Union économique et monétaire de la CEDEAO (UEMOA) l'année dernière, après s'être associés pour créer leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel (AES).

Lansana Kouyate, ancien Premier ministre guinéen et ex-secrétaire exécutif de la CEDEAO, a été nommé « négociateur en chef auprès des pays de l’AES ».

Le trio d’États, qui s’est rapproché politiquement de Moscou, partage une vision anti-impérialiste et pro-souveraineté. Il a vivement critiqué les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest qui sont restés proches de l’ancienne puissance coloniale, la France.

Les trois pays de l’AES sont depuis des années en proie à des insurrections djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

À Abuja, une source au sein de la présidence de la CEDEAO a confirmé la nomination de M. Kouyate, qui vise à contribuer « au rapprochement des peuples de la communauté ouest-africaine ».

« M. Kouyate est un grand diplomate. Son expérience nous permettra de tisser des liens plus étroits avec nos frères de l’AES. Nous avons des combats communs à mener ensemble », a déclaré une source au sein de la présidence de la Sierra Leone.

En juillet 2024, la CEDEAO avait nommé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme médiateur pour ramener les juntes sahéliennes au sein du bloc, mais en vain.Le président ghanéen John Dramani Mahama s'était rendu dans les trois pays en mars 2025 dans une nouvelle tentative, également infructueuse, de les persuader de revenir.