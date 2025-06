CPI : un rapport accablant accuse Wagner de crimes de guerre au Mali

Selon un rapport transmis à la Cour pénale internationale, le groupe Wagner, lié à la Russie, aurait commis des crimes de guerre en Afrique de l'Ouest pendant plusieurs années.

Des accusations appuyées par des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux du groupe, où l'on voit des images de ces atrocités, certaines faisant allusion au cannibalisme.

Dans ces vidéos, des hommes en uniforme militaire massacrent à la machette des corps de ce qui semble être des civils, arrachent des organes et posent avec des membres coupés. Un combattant dit qu'il est sur le point de manger le foie de quelqu'un. Un autre dit qu'il essaie de lui arracher le cœur.

La violence dans le Sahel a atteint des niveaux record alors que les gouvernements militaires luttent contre des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Se détournant des alliés occidentaux comme les États-Unis et la France, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont plutôt tournés vers la Russie et ses combattants mercenaires en tant que partenaires dans les offensives.

Selon les observateurs, cette nouvelle approche a donné lieu à des atrocités et à une déshumanisation que la région n'avait pas connue depuis des décennies. Les médias sociaux permettent de découvrir les horreurs présumées qui se produisent souvent dans des zones reculées, avec peu ou pas de surveillance de la part des gouvernements ou des observateurs extérieurs.

Les experts affirment que les images, bien que difficiles à vérifier, pourraient servir de preuves de ces crimes de guerre. Le dossier confidentiel a été remis à la CPI.