Le Sénégal demande aux USA de ''retirer'' les sanctions contre la CPI

Sénégal
Le Sénégal demande aux États-Unis de ‘’retirer’’ les nouvelles sanctions annoncées mercredi contre la Cour Pénale Internationale.
Dans un communiqué, Dakar a exprimé son ''étonnement'' suite à la décision américaine. Mais pas que : pour la diplomatie sénégalaise, la mesure constitue "une grave atteinte à l’indépendance de la justice".
Quatre magistrats de la CPI sont visés par la décision américaine dont le procureur-adjoint de la CPI, Mame Mandiaye Niang, de nationalité sénégalaise.
La mesure concerne l’Interdiction d’entrée sur le sol américain et le gel des avoirs détenus aux États-Unis et toute transaction financière aves eux.
Outre le Sénégal, la France aussi a fait part de sa "consternation", un juge français figurant sur la liste.
Washington s'oppose aux procédures engagées par la CPI contre les soldats américains soupçonnés de crimes de guerre présumés en Afghanistan. Les mandats d’arrêt émis contre Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, rendent aussi amers les États-Unis.
