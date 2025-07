Vatican : le Pape célèbre une messe pour les influenceurs catholiques

Le pape Léon XIV a reçu mardi un accueil de rock star lors du festival des influenceurs catholiques organisé par le Vatican - prêtres, religieuses et simples fidèles qui utilisent leur présence sur les médias sociaux pour prêcher et enseigner la foi - en les exhortant à veiller à ce que les relations humaines ne pâtissent pas de la propagation des écosystèmes numériques et de l'intelligence artificielle.

Le premier pape américain de l'histoire a été pris d'assaut par des centaines d'influenceurs, leurs téléphones portables brandis pour retransmettre la rencontre, lorsqu'il est arrivé dans la basilique Saint-Pierre à l'issue d'une messe spéciale. Les pèlerins sont descendus à Rome pour une célébration spéciale de l'Année sainte des "missionnaires numériques", dans le cadre du jubilé d'une semaine du Vatican pour les jeunes, qui culmine ce week-end avec une veillée et une messe dans un vaste champ à la périphérie de Rome.

Le Pape a remercié les jeunes d'utiliser leurs plateformes numériques pour répandre la foi, et il s'est prêté au jeu des selfies. Mais il les a mis en garde contre la négligence des relations humaines dans leur quête de clics et de followers, et les a avertis de ne pas se laisser piéger par les "fake news" et la "frivolité" des rencontres en ligne.

"Il ne s'agit pas simplement de générer du contenu, mais de créer une rencontre entre les cœurs", a déclaré Le Pape dans un discours qui a montré son aisance à passer de l'italien à l'espagnol et à l'anglais. "Soyez des agents de communion, capables de briser la logique de la division et de la polarisation, de l'individualisme et de l'égocentrisme.

"C'est à nous - à chacun d'entre vous - qu'il revient de veiller à ce que cette culture reste humaine", a-t-il déclaré. "Notre mission - votre mission - est de nourrir une culture d'humanisme chrétien, et de le faire ensemble" dans ce qu'il a appelé les seuls réseaux qui comptent vraiment : l'amitié, l'amour et le "réseau de Dieu".

Mise en garde contre les dérapages

Ces deux derniers jours, le message du Vatican aux jeunes influenceurs a été un remerciement pour leur évangélisation sur les médias sociaux, mais aussi un avertissement de ne pas laisser leurs messages s'égarer ou de ne pas négliger la dimension humaine de toutes les rencontres.

Pour le Pape, la question est d'autant plus sincère qu'il a déclaré que la lutte contre la menace que l'IA fait peser sur l'humanité serait l'une des priorités de son pontificat.

Le révérend David Mc Callum, un jésuite américain qui dirige un programme de développement du leadership et qui s'est adressé aux influenceurs lors d'une conférence lundi, a fait des pauses périodiques dans sa présentation en demandant aux personnes présentes dans le public de parler avec la personne à côté d'elles, jusqu'à 10 minutes à la fois.

Le cardinal Antonio Tagle, chef du bureau d'évangélisation du Vatican, a exhorté les influenceurs à éviter tout ce qui pourrait ressembler à de la publicité mensongère, à de la coercition ou à du lavage de cerveau dans leurs messages, ou à utiliser leur plateforme pour gagner de l'argent. Il a rappelé qu'il avait lui-même été victime d'une fausse vidéo vantant les mérites d'un médicament contre l'arthrite.

"Frères et sœurs, faites preuve de discernement", a déclaré M. Tagle dans son homélie lors de la messe de mardi.

Des Journées Mondiales de la Jeunesse en miniature à Rome

La journée de mardi a commencé par le passage de groupes d'influenceurs et de jeunes pèlerins par la Porte Sainte de la basilique, un rite de passage pour les quelque 32 millions de personnes qui participent aux célébrations de l'Année Sainte 2025 du Vatican. Cette semaine, le centre-ville de Rome a été envahi par des masses énergiques, chantantes et dansantes de scouts catholiques, adolescents, d'églises et de groupes d'écoles catholiques.

Tout cela avait l'allure d'une Journée mondiale de la jeunesse réduite, le festival catholique de Woodstock qui a lieu une fois tous les trois ans et qui a été inauguré par saint Jean-Paul II.

La dernière édition, qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, est devenue virale grâce au révérend Guilherme Peixoto, un prêtre de village du nord du Portugal qui est également DJ. Il est à Rome cette semaine, mais il n'est pas certain qu'il reprenne son désormais célèbre set qui a réveillé les jeunes avant la dernière messe du pape François à Lisbonne.

Dans ce set, alors qu'il jouait de la musique house derrière sa console en tenue d'apparat, M. Peixoto a inséré à la fois l'exhortation de saint Jean-Paul II aux jeunes de "ne pas avoir peur" et l'insistance de François à Lisbonne sur le fait que l'église avait de la place pour tout le monde, "todos, todos, todos".

Ce mantra est devenu en quelque sorte le refrain du Jubilé des jeunes de cette année, avec #todostodostodos utilisé sur toutes les plateformes par les pèlerins qui racontent leur séjour à Rome.

Pablo Licheri, fondateur de l'application Catholic Mass Times, qui fournit les lieux et les horaires des liturgies catholiques dans le monde entier et a enregistré 2 millions de téléchargements, a déclaré avoir été encouragé à la fois par le message d'unité du Pape et par l'enthousiasme des catholiques qui, comme lui, s'y connaissent en matière de médias sociaux.

"J'ai été particulièrement ému de rencontrer en personne tant d'influenceurs catholiques et de prier avec d'autres personnes qui partagent la même passion pour la diffusion de la joie de l'amour de Dieu", a-t-il déclaré à l'issue de la messe de mardi.