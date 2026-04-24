Afrique du Sud : le chef de la police suspendu pour soupcons de corruption

Le président Cyril Ramaphosa annonce la "suspension à titre préventif" du chef de la police nationale, Fannie Masemola, impliqué dans un scandale de corruption. Il a été remplacé par un chef de la police par intérim.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a suspendu jeudi le chef de la police nationale impliqué dans un scandale de marché public de 20 millions de dollars dans le secteur de la santé. L'affaire, qui implique d'autres officiers de la police nationale, a secoué le pays.

Le ministre de la Police, le commissaire national et son adjoint ont tous été suspendus ou mis en congé. C'est la première fois qu'un scandale d'une telle ampleur implique les forces de l'ordre.

Cette affaire s’ajoute à une série de scandales de corruption qui ont érodé la confiance du public dans la coalition au pouvoir en Afrique du Sud, à l’approche d’élections locales où sa gestion de la corruption pourrait influencer l’opinion des électeurs.

Le commissaire national de police Fannie Masemola est accusé d’avoir enfreint les lois sur les marchés publics dans le cadre d’un appel d’offres de la police pour des services de santé, désormais annulé. Il avait été attribué à l’homme d’affaires Vusimuzi "Cat" Matlala, qui est soupçonné d’avoir des liens avec le crime organisé.

"Compte tenu de la gravité de ces accusations et du rôle crucial que joue le commissaire national de police (...) j’ai convenu avec le général Masemola qu’il serait considéré comme suspendu à titre préventif jusqu’à la conclusion de l’affaire", a déclaré Ramaphosa aux journalistes.

Le directeur financier de la police, le lieutenant-général Puleng Dimpane, assurera l’intérim, a indiqué Ramaphosa, le décrivant comme ayant une "réputation de professionnalisme et d’intégrité".

Un examen approfondi des affaires des hauts responsables de la police est actuellement en cours, a déclaré Ramaphosa.

"Ce système de contrôle constitue un important processus de restructuration et de reconstruction", a-t-il déclaré.

Depuis plusieurs jours, les détracteurs font pression sur Ramaphosa pour qu’il suspende Masemola. Le deuxième parti du pays, l’Alliance démocratique (DA), a réclamé la mise en place d’une commission d’enquête chargée d’évaluer "son aptitude à exercer ses fonctions".

"Ces allégations graves nécessitent un examen complet et rigoureux afin que la responsabilité ne soit pas retardée, édulcorée ou discrètement éludée", a déclaré la DA jeudi.

Masemola a brièvement comparu devant le tribunal mardi pour répondre de quatre chefs d’accusation de violation de la loi sur les finances publiques, mais l’affaire a été reportée au 13 mai. Il a nié les accusations.

Les procureurs ont indiqué qu’il serait jugé conjointement avec 16 autres suspects, dont Matlala.

Audiences publiques

Le contrat de santé controversé a été attribué en juin 2024 à Medicare24, une société détenue par Matlala, que l’on qualifie localement de "tenderpreneur" – un terme désignant les personnes qui ont amassé des fortunes grâce à des contrats publics.

Matlala s'est retrouvé sous les feux des projecteurs après qu'un chef de police régional eut accusé les forces de l'ordre et le ministre sud-africain de la Police de se livrer à des activités criminelles.

Ces allégations ont entraîné la destitution du ministre et la mise en place d'une commission d'enquête officielle par le président, transformant cette affaire en un véritable scandale national.

Diffusées quotidiennement à la télévision et à la radio, les audiences de la commission Madlanga ont été suivies de près par les Sud-Africains.

Une enquête parlementaire distincte examine également des allégations selon lesquelles des officiers supérieurs auraient entretenu des liens dans des affaires de corruption avec des chefs du crime organisé et auraient accepté de l'argent en échange de faveurs.

Matlala a été arrêté en mai de l'année dernière dans le cadre de la tentative d'assassinat de son ex-partenaire Tebogo Thobejane en 2023.

Son nom avait déjà été évoqué dans un scandale, au cours duquel plus de 2,2 milliards de rands (129 millions de dollars) auraient été détournés.

L'affaire de l'hôpital de Tembisa a coûté la vie à la lanceuse d'alerte Babita Deokaran en 2021. Elle a été abattue de neuf balles devant son domicile.