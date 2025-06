Des croix blanches alimentent des “fake news” sur la persécution d'Afrikaners

Ces croix blanches, près de 3 000 au total, ont été instrumentalisées pour alimenter un discours de persécution contre la race blanche en Afrique du Sud.

Conçu comme un hommage, le monument Witkruis ou « monument de la croix blanche » aurait été travesti.

Même le gardien de Witkruis affirme que le monument - qui ne fait aucune référence aux centaines de fermiers et d'ouvriers agricoles noirs sud-africains qui ont été tués - ne raconte pas toute l'histoire.

Kobus de Lange, agriculteur : "L'idée est de montrer aux gens, l’ampleur de la chose, combien de fermiers ont été tués en Afrique du Sud et le sont encore chaque année. C'est environ 50 croix que nous plantons tous les ans pour des fermiers brutalement tués."

Si les meurtres de fermiers noirs sud-africains existent, ce mémorial situé sur la pente d'Ysterberg est exclusivement dédié aux individus blancs tués dans les fermes au cours des trois dernières décennies.

Kobus de Lange, agriculteur : "Des fermiers noirs sont également attaqués, mais pas autant que les fermiers blancs, et pas aussi brutalement. Les travailleurs sont très affectés parce qu'ils perdent leur revenu, et certains d'entre eux sont également détenus et torturés un peu avant de leur soutirer des informations avant d'attaquer le fermier dans la maison".

Selon les statistiques disponibles et deux études réalisées au cours des 25 dernières années, les meurtres d'agriculteurs et de travailleurs agricoles, quelle que soit leur race, se produisent généralement lors de vols à main armée.

"Bien que la communauté agricole est extrêmement préoccupée par ces attaques, il s'agit de vols. Ce sont des individus et des groupes criminels qui les ciblent parce qu'ils sont considérés comme vulnérables et qui veulent les voler. Ces groupes s'attaquent également aux habitants des villes et villages. Ils ne s'attaquent donc pas seulement aux fermiers. L'idée qu'il existe une campagne particulière contre les fermiers blancs n'est donc pas vraie." Affirme Gareth Newman, expert en criminalité à l'Institut d'études de sécurité.

Ces fausses informations seraient selon le gouvernement sud-africain et les experts diffusées et amplifiées par les conservateurs américains comme Elon Musk, né en Afrique du Sud, et le président Donald Trump.

Les Blancs les plus riches possèdent 72 % des exploitations agricoles privées d'Afrique du Sud, selon les données du recensement, ils sont touchés de manière disproportionnée par ces crimes souvent brutaux.

Certains de ces groupes sud-africains marginaux, qui ne détiennent aucun pouvoir officiel, ont boycotté les premières élections démocratiques du pays en 1994, lorsque le système d'apartheid de l'Afrique du Sud, fondé sur la domination d'une minorité blanche, a officiellement pris fin.

Depuis lors, ils ont épousé une théorie de persécution qui a été démentie, dans un pays où les Blancs représentent environ 7 % de la population.

" Ils se sont accrochés à ces croyances pour maintenir la cohésion sociale de leurs groupes et s'assurer qu'ils puissent obtenir des fonds et du soutien", explique M. Newman.

Les Noirs ne possèdent que 4 % des terres agricoles privées du pays, le reste étant détenu par des personnes métisses ou d'origine indienne.