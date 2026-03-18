Afrique du Sud : une ville rebaptisée en hommage à un héros anti-apartheid

Cette ville vieille de près de 250 ans, avec ses maisons blanchies à la chaux de style hollandais du Cap a été rebaptisée en l'honneur de Robert Sobukwe, icône de la lutte contre l'apartheid, dans un décret gouvernemental publié le mois dernier.

Le changement de nom de cette oasis habituellement paisible, nichée au cœur du Karoo semi-désertique et située à environ 650 kilomètres (400 miles) du Cap, a semé la discorde parmi ses 25 000 habitants, donnant lieu à des manifestations, des pétitions et des menaces de poursuites judiciaires.

« C'est nous qui allons continuer, continuer à souffrir. Ça ne changera donc rien pour nous. Mais au final, cela profitera à ceux qui sont aux commandes et qui pensent qu’il faut changer les noms plutôt que la vie des gens. », a déclaréEdmano Lomberg, habitant de Graaff-Reinet.

Cette ville est la quatrième plus ancienne d'Afrique du Sud et occupe une place de choix dans l'histoire de la communauté afrikaner, descendante des premiers colons néerlandais qui débarquèrent au Cap il y a 300 ans.

Fondée en 1786 et nommée en l'honneur du gouverneur de la colonie du Cap de l'époque – le Néerlandais Cornelis Jacob van de Graaff – et de son épouse, Reinet, elle est devenue un siècle plus tard le point de départ du Grand Trek, lorsque les colons sont partis pour échapper à la domination britannique.

La révolte contre le changement de nom de la ville historique de Graaff-Reinet a mis en évidence des fractures profondément enracinées en Afrique du Sud.

« Il parlait avec amour de son lieu de naissance. Nous ne voulons donc pas détruire Graaff-Reinet, mais nous voulons que l’histoire de la transformation de Graaff-Reinet reconnaisse que, si les colonialistes ont fondé Graaff-Reinet, il y a une majorité de personnes étroitement liées à cette histoire de Graaff-Reinet, qui peut aujourd’hui être symbolisée au mieux par la vie et l’époque de Robert Sobukwe. », a déclaréJaki Seroke, vice-président du Congrès panafricain.

Il s'agit de l'un des quelque 1 500 changements de noms géographiques intervenus depuis la fin de l'apartheid en 1994, certains visant des noms qui « reflètent encore l'héritage colonial et de l'apartheid », selon un document gouvernemental.

« Le tribunal a approuvé le nom de Robert Sobukwe. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, à l'Office du tourisme de Graaff-Reinet ? Du marketing, une image de marque à l'échelle mondiale. Devrons-nous désormais changer notre nom pour devenir l'Office du tourisme communautaire Robert Sobukwe ? Cela impliquerait des dépenses de plusieurs millions pour le rebranding et la rééducation des touristes. », a indiquéAljone Meyer, chargée de liaison touristique, Graaff-Reinet Tourism.

Robert Sobukwe a mené les manifestations anti-apartheid avant le massacre de Sharpeville du 21 mars 1960, lors duquel les forces de sécurité ont ouvert le feu et tué des dizaines de personnes, exposant au monde entier la brutalité du régime de la minorité blanche.