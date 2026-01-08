USA : l'Afrique du Sud n'interférera pas dans le programme d'accueil d'Afrikaners

Les responsables américains et sud-africains sont parvenus à un accord pour permettre aux États-Unis de poursuivre leur initiative controversée visant à accueillir des Sud-Africains blancs en tant que réfugiés.

Cette décision a été prise lors d'une réunion à huis clos fin décembre organisée quelques semaines après que les autorités sud-africaines ont procédé à une descente exceptionnelle dans un centre américain de traitement des demandes d'asile à Johannesburg, arrêtant des sous-traitants et provoquant une vive réaction de Washington.

Lors de la réunion du 23 décembre, le plus haut diplomate américain en Afrique du Sud, le chargé d'affaires Marc Dillard, a reçu l'assurance de Pretoria que l'Afrique du Sud n'interférerait pas avec le programme de Trump.

« Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec le fait que certains Sud-Africains soient classés comme exposés à un risque de génocide, mais leur droit de se rendre dans la destination de leur choix est garanti et le gouvernement sud-africain n'interférera pas », a déclaré Thabo Thage, l'un des responsables sud-africains présents à la réunion, selon le compte rendu.

Trump a gelé l'admission de réfugiés du monde entier aux États-Unis lorsqu'il est revenu à la Maison Blanche dans le cadre de sa politique plus large de répression de l'immigration. Mais quelques semaines plus tard, il a lancé une initiative visant à faire venir aux États-Unis, en tant que réfugiés, des Sud-Africains blancs d'ethnie afrikaner, affirmant qu'ils étaient victimes de persécutions raciales dans une Afrique du Sud à majorité noire. Le gouvernement sud-africain a catégoriquement rejeté ces allégations, qui font écho aux théories du complot d'extrême droite.

Les relations entre les deux pays se sont encore détériorées après que Washington a interdit à l'Afrique du Sud de participer aux réunions du G20 qu'il accueillera plus tard cette année.

Les tensions ont atteint leur paroxysme à la mi-décembre lorsque les autorités sud-africaines ont fait une descente dans un site où des employés et des sous-traitants américains travaillaient sur des dossiers de réfugiés.