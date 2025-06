USA : décès à 82 ans de Sly Stone, précurseur de la funk

Le musicien révolutionnaire Sly Stone décède à l’âge de 82 ans.

Showman dynamique du groupe Sly and the Family Stone, il a transformé la musique populaire dans les années 1960 et 1970 et au-delà avec des succès tels que "Everyday People", "Stand !" ou encore "Family Affair".

Sly Stone, né Sylvester Stewart, était en mauvaise santé depuis quelques années. Sa publiciste Carleen Donovan a déclaré lundi qu’il était décédé à Los Angeles entouré de sa famille après avoir lutté contre une maladie pulmonaire obstructive chronique et d'autres affections.

Le gorupe Sly and the family stone s’est formé en 1966-1967, il a été le premier grand groupe à inclure des hommes et des femmes noirs et blancs à une époque où tout semblait possible - émeutes et assassinats, communes et sit-ins. Les chanteurs criaient, chantaient, croonaient et braillaient.

Leur musique était une explosion de cuivres frénétiques, de guitares rapides et de rythmes locomoteurs, un melting-pot de jazz, de rock psychédélique, de doo-wop, de soul et des premiers grooves du funk. Le temps de Sly au sommet a été bref, environ de 1968 à 1971.