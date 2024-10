Le Commonwealth alerte sur la menace du climat sur les océans

Le Commonwealth a appelé ses membres à œuvrer en faveur de la protection des océans menacés par le changement climatique. L’organisation a lancé cet appel dans sa première déclaration sur le sujet samedi à Apia, lors de la clôture de sa 27 e réunion des chefs du gouvernement.

Au moins 49 de ses 56 pays ont un littoral. Mais pas seulement, 25 de ses membres sont de plus en plus touchés par le dérèglement climatique, l'élévation du niveau des mers et l'augmentation de l'acidité des océans entre autres.

Face à ces changements qui menacent l’existence même de certains de ses membres, le Commonwealth veut mettre l'accent sur la reconnaissance des frontières maritimes dans le contexte de l'élévation du niveau de la mer, sur la protection de 30 % des océans et la restauration des écosystèmes marins dégradés d'ici à 2030, ainsi que sur la finalisation urgente du traité mondial sur les matières plastiques.

Dans cette quête de résilience, la ratification du traité sur la biodiversité en haute mer, l'élaboration de plans d'adaptation au climat côtier et le renforcement du soutien aux économies bleues durables figurent aussi dans son agenda.