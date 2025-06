Guerre Israël-Hamas : Gaza dans l'enfer de l'insécurité alimentaire

Bousculade dans une soupe populaire à Gaza, samedi au deuxième jour de l'Aïd al-Adha. Ces palestiniens tentent d’obtenir un repas.

Pour beaucoup, ce sera le seul la seule nourriture qu'ils partageront avec leur famille pendant cette importante fête religieuse.

Il faut patienter pendant de longues heures dans la chaleur pour espérer recevoir ce repas gratuit.

Parfois, l’on peut aussi repartir la casserole vide. Le blocus imposé par Israël depuis trois mois a poussé l’enclave palestinienne au bord de la famine.

''Je vis ici dans une tente derrière les toilettes. Je suis venue de Jaba liya . Cela fait plus d'une heure et demie que je suis là, j'ai l'impression d'avoir une insolation et je suis dans le besoin. Je n'avais que des lentilles et je n'en ai plus. J'ai six personnes, c'est pour cela que je suis obligée de rester comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je remercie Dieu pour tout, mais je suis obligée de rester ici. '', raconte Farida al-Sayed, déplacée de Jabaliya.

L’Onu a tiré la sonnette d’alarme la population de Gaza devrait tomber dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë d'ici au mois de septembre, avec près de 500 000 personnes souffrant d'une privation alimentaire extrême, entraînant malnutrition et famine.

Après avoir bloqué l'entrée de toute nourriture et de toute aide à Gaza pendant plus de deux mois, Israël a commencé à autoriser l'entrée d'un filet de fournitures pour l'ONU il y a plusieurs semaines.

Mais l'ONU affirme qu'elle n'a pas été en mesure de distribuer une grande partie de l'aide en raison des restrictions imposées par l'armée israélienne sur les mouvements et parce que les routes désignées par l'armée pour ses camions ne sont pas sûres et sont vulnérables aux pillards.