Ligue des Nations : le Portugal renverse l’Allemagne et file en finale

Le Portugal a validé son billet pour la finale de la Ligue des Nations UEFA en s’imposant 2-1 contre l’Allemagne mercredi soir à Munich, lors d’une rencontre marquée par des performances remarquables et un suspense intense.

Menés au score après une ouverture signée Florian Wirtz à la 48e minute, les Portugais ont su renverser la situation grâce à deux entrées décisives. À peine entré en jeu, Francisco Conceição a égalisé d’un superbe tir de loin, reprenant un duel qui semblait favorable aux Allemands. Cinq minutes plus tard, Bruno Fernandes a offert la victoire au Portugal, concrétisant la supériorité affichée en fin de match.

Le match a également été marqué par la 220e sélection et le 137e but international de Cristiano Ronaldo, qui, à 40 ans, a su guider son équipe d’une main de maître. Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a salué la détermination de son capitaine : « Cristiano est un exemple de persévérance et d’envie constante de s’améliorer. »

Cette victoire met fin à une série de 25 ans sans succès du Portugal en Allemagne, leur dernière victoire remontant à 1985. L’équipe portugaise affrontera en finale le vainqueur de la rencontre entre la France et l’Espagne, qui se disputera jeudi à Stuttgart.

De son côté, l’Allemagne disputera le match pour la troisième place, après une prestation solide mais insuffisante face à un Portugal bien organisé.