Sénégal : Alune Wade enchante le Festival de Jazz de Saint-Louis

La prestation d’Alune Wade a été l’un des moments forts du Saint-Louis Jazz 2025.

Le bassiste sénégalais a, une fois de plus, sublimé la place Baya Ndar et enflammé la scène ‘‘In’’ du Festival. Le musicien multiinstrumentiste a embarqué le public dans les rythmes électrisants et enchanteurs de son sixième album, New African Orleans, sorti en début d’année.

« C'est un plaisir pour moi, même un honneur, d'avoir eu l'opportunité encore une fois de plus de participer pour la troisième fois, surtout pour la 33ème édition. Et donc c'est toujours un plaisir aussi de voir autant d'amour à notre égard. Et voilà, cela nous donne encore beaucoup plus envie de continuer, surtout beaucoup plus de force de continuer sur ce chemin que nous avons entendu depuis plus de 20 ans maintenant. », a expliqué Alune Wade.

La 33e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis a réuni plus de 30 artistes qui ont transporté le public dans un voyage mélodique très coloré. Mais, l’esprit de ce Festival sans frontière, c’est aussi cette quête de réécriture de l’histoire de ce genre musical, de ses racines aux grandes mutations qui l’ont révolutionné.

« Quand on parle de jazz, c'est tellement large aujourd'hui que parfois on a du mal à caractériser uniquement le jazz dans son sens premier. En même temps, il faut avoir quand même une immense culture pour visiter d'autres territoires. Et à partir de ces territoires-là, en faire effectivement sa source, en faire une fusion et proposer une autre ouverture du jazz qui sera beaucoup plus accessible. », a indiqué Baba Diop journaliste culturel.

Départir le jazz de sa carapace de musique élitiste est justement l’un des grands enjeux de ce Festival de Saint-Louis. Si certains sont venus par passion, d’autres, sont là en revanche pour dompter les préjugés.

« Il est important que nous puissions avoir une idée sur ce qu'est le festival. Et aussi dans le domaine des arts, de la culture, on est censé aussi fréquenter un peu l'environnement pour avoir une idée concrète, mais pas juste avoir une préjugée que le jazz c'est une musique pour les boss, que c'est une musique compliquée, que ce n'est pas pour les Africains et autres. Donc on est là, pour avoir l'information en fait. Plus de 15 concerts étaient au programme de ce 33e Festival de Jazz de Saint-Louis, devenu, au fil des ans, l’un des rendez-vous majeurs de l’agenda culturel sénégalais et qui attirent de nombreux visiteurs. », a déclaré Chérif Diop, habitant de Saint-Louis.