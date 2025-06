Insolite : Big Ocean, le trio malentendant qui révolutionne la K-pop

Dans un univers musical souvent calibré par la perfection sonore et la synchronisation millimétrée, le groupe sud-coréen Big Ocean bouscule les normes de la K-pop avec audace et authenticité.

Composé de Hyunjin, Jiseok et Chanyeon, trois artistes malentendants, le trio transcende les barrières du handicap en intégrant la langue des signes dans ses chorégraphies, érigeant l’inclusion en acte artistique.

Sur scène, les membres de Big Ocean dansent en s’appuyant non pas sur le tempo entendu, mais sur un subtil mélange de repères visuels, de mémoire musculaire et de coordination d’équipe. Une approche rigoureuse qui force le respect. Comme l’explique PJ, l’un des chanteurs : « Comme nous avons tous des niveaux d'audition différents, nous ressentons tous le rythme différemment lorsque nous dansons. [...] Pour résoudre ce problème de synchronisation, nous avons décidé de tout mémoriser ensemble et de créer nos propres repères l’un avec l’autre. »

Cette cohésion hors norme se manifeste également dans la relation unique que le groupe entretient avec son public, surnommé PADO – mot coréen désignant les vagues, en écho à leur nom. Les fans eux-mêmes s’investissent dans l’apprentissage de la langue des signes coréenne pour mieux communiquer avec leurs idoles.

« En communiquant avec nos fans, nous avons entendu dire qu'ils apprenaient la langue des signes coréenne pour nous, ou qu'ils apprenaient différentes langues des signes pour communiquer avec nous. Quand nous voyons à quel point ils se préparent et font des efforts, nous nous sentons très reconnaissants », confie Jiseok avec émotion.

La singularité du groupe réside aussi dans la discipline avec laquelle les fans adaptent leur comportement en concert : au lieu des cris habituels, c’est dans le silence et l’attention que s’installe la communion entre artistes et public, pour permettre une interprétation plus fluide et compréhensible sur scène.

Après avoir conquis l’Asie et l’Amérique, Big Ocean termine actuellement sa première tournée européenne, marquant ainsi l’anniversaire de sa formation. L’occasion pour le trio de promouvoir leur deuxième mini-album, Underwater, paru le 20 avril, une œuvre empreinte de poésie sombre et introspective.

Chanyeon évoque avec sincérité les bouleversements que cette aventure humaine et artistique a provoqués en lui :

« J’ai toujours été quelqu’un qui aimait jouer la carte de la sécurité. [...] Mais grâce aux activités de notre groupe Big Ocean, aux expériences variées et aux perspectives différentes acquises, j’ai naturellement pris confiance en moi pour relever des défis, et je suis donc très satisfait de cette évolution. »

Chaque étape de la tournée a été pensée dans une logique inclusive, avec une attention particulière portée au public sourd et malentendant : distribution de billets à des associations, animations accessibles, et moments d’échange pensés pour renforcer les liens.

Big Ocean incarne ainsi une nouvelle vague dans la K-pop qui réconcilie performance et accessibilité, esthétique et engagement. Dans un paysage musical saturé d’images lisses, le groupe impose une présence sincère, émouvante et profondément moderne.