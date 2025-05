"Karate Kid: Legends", le 6e opus de la saga d'arts martiaux

Ralph Macchio, Jackie Chan et Joshua Jackson ont foulé le tapis rouge de "Karate Kid : Legends" mardi soir à New York. Il s'agit du sixième film de la franchise emblématique américaine sur les arts martiaux qui a marqué des générations de fans.

"À l'époque, chose amusante, j'étais très déprimé. Les films d'action n'étaient plus populaires. Et j'ai essayé d'arrêter. Puis j'ai vu Karate Kid qui m'a ramené. Et en même temps, Rocky, Rocky 1, Rocky, Rocky 1 m'a fait un bien fou. Oui, je dois faire de mon mieux, vous savez, ça me redonne confiance, je continue à m'entraîner, à m'entraîner. Jusqu'au jour où un réalisateur m'a appelé pour faire un film, puis j'ai connu le succès en devenant Jackie Chan. Merci Rocky, merci Karate Kid, le premier", a déclaré Jackie Chan.

Ce film présente Ben Wang arrivé de Pékin et confronté à un champion local de karaté à New York, alors que le jeune étudiant en kung-fu déménage dans la ville avec sa mère pour une nouvelle école.

"Ce que j'aime le plus dans cette série, c'est que cette franchise de films, plus que toute autre, je pense qu'il y a cette idée que tout le monde peut être Karate Kid. Et donc, moi qui suis maintenant... Grâce à l'héritage de la franchise, les originaux et Jaden Smith, puis Cobra Kai et maintenant moi, je pense que c'est juste le moment d'enfoncer le clou, n'est-ce pas ?", déclare Wang.

Une représentation de haute importance aux yeux de Ralph Macchio...

"Je pense que c'est très important parce que cela montre, c'est plus diversifié, cela donne une histoire plus diversifiée. Être à New York, un enfant de Pékin à New York, New York est une ville, un creuset. C'est un autre élément, vous savez ? Tant que les thèmes sont vrais et qu'ils sont restés, ce tissu conjonctif, ce tissu conjonctif de Karate Kid, j'aime faire fructifier cet héritage. Mais je pense que c'est important. Tout a commencé avec Pat Morita. Vous savez, dans ce premier film qui traitait des camps d'internement japonais, de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des choses qui font de ce film plus qu'une simple franchise de pop-corn", Expliqe Macchio.

"Karate Kid : Legends", réalisé par Jonathan Entwistle et écrit par Rob Lieber, est en salles dès ce vendredi.