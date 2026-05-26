Arabie saoudite : le Hadj 2026 bat son plein, des millions de pèlerins réunis

Le moment le plus important du pèlerinage se déroule ce 26 mai au mont Arafat, où des fidèles vêtus de tuniques blanches prient et méditent côte à côte sur la colline et dans la plaine environnante. Dans la tradition islamique, c’est à cet endroit que le prophète Mahomet aurait prononcé son sermon d’adieu lors de son dernier pèlerinage. Sous des températures élevées, les autorités saoudiennes ont mobilisé d’importants dispositifs de sécurité ainsi que des services médicaux et d’urgence afin d’encadrer les foules et de protéger les pèlerins. À La Mecque, des milliers de fidèles ont également afflué vers la Grande Mosquée pour accomplir le tawaf, un rituel consistant à tourner sept fois autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Des images aériennes montraient des flux continus de pèlerins circulant autour du site le plus sacré de l’islam à l’intérieur du vaste complexe religieux. Ces dernières années, l’Arabie saoudite a investi plusieurs milliards d’euros dans l’extension des réseaux de transport, des systèmes de refroidissement et des infrastructures destinées à la gestion des foules afin de faire face à l’augmentation du nombre de participants au hajj. Le pèlerinage doit se conclure par les célébrations de Aïd al-Adha ainsi que par le rituel symbolique de la lapidation à Mina, en mémoire de la volonté d’Ibrahim de sacrifier son fils par obéissance à Dieu.