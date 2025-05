Tunisie : le recensement 2024 révèle une population vieillissante

L'Institut national de la statistique de Tunisie a dévoilé les résultats du recensement 2024, mettant en lumière une population de près de 12 millions d'habitants, composée de 50,7 % de femmes et 49,3 % d'hommes.

Ce recensement révèle une augmentation d'un million de personnes en une décennie, mais souligne aussi un vieillissement démographique, avec 17 % de la population âgée de plus de 60 ans, soit une hausse de 5 % depuis le dernier recensement.

La distribution démographique montre que 60 % des Tunisiens résident dans la capitale et les grandes métropoles du nord, tandis que le centre et l'ouest du pays demeurent sous-peuplés. En termes d'origine, les étrangers représentent moins de 1 % de la population totale.

Le recensement alerte également sur le taux d'analphabétisme, qui, bien qu’en baisse de 2 % par rapport à 2014, reste préoccupant à 17 %. Les disparités de genre sont notables, avec un analphabétisme chez les femmes de 22 %, contre 12 % chez les hommes.

Ces données alimenteront les discussions pour le développement d’un plan stratégique national pour 2026-2030. L’objectif est d'améliorer les systèmes de retraite et de couverture sociale, de dynamiser économiquement les régions marginalisées et d’investir dans la santé et l’éducation pour répondre aux défis d'une population en mutation.