Tunisie : le ragoût d'escargot, un plat traditionnel et économique

En Tunisie, après la rupture du jeûne, un plat fait l’unanimité : le market babbouch, un ragoût d’escargots épicé.

Proposé notamment dans le restaurant de Wahiba Dridi, ce mets savoureux séduit autant pour son goût que pour son prix abordable. Avec un kilogramme d’escargots à 27,5 dinars tunisiens (9 dollars), soit deux fois moins cher que la viande de bœuf (55 dinars, 18 dollars), ce plat reste accessible à de nombreux foyers. Mais au-delà de son prix, il est aussi réputé pour ses valeurs nutritionnelles et médicinales.

"Les escargots sont d’abord bouillis, puis retirés de l’eau. Cette eau peut être utilisée pour cuire des pâtes ou des vermicelles. C’est délicieux et plein de bienfaits" explique Wahiba Dridi, restauratrice

Chaque année, la Tunisie exporte environ 500 tonnes d’escargots, principalement vers la France et l’Italie. L’espèce la plus consommée, la Mourguette, est facilement reconnaissable à sa coquille blanche rayée de marron.

Sur les marchés en plein air, comme celui d’Akouda, les ramasseurs et vendeurs prospèrent grâce à une demande toujours croissante. Selon Mohamed, habitant d’Akouda : "les escargots sont meilleurs que l’agneau ! Un bol coûte à peine 5 dinars (1,60 dollar), alors qu’un kilo d’agneau atteint 60 dinars (19,30 dollars). En plus, ils se nourrissent de romarin et de thym, ce qui leur donne des propriétés médicinales."

Avec un taux de chômage élevé, la récolte d’escargots est devenue une véritable opportunité pour de nombreux Tunisiens. Karim, 29 ans, a fait de cette activité son métier, lui permettant de subvenir à ses besoins. "De plus en plus de jeunes se lancent dans le ramassage d’escargots. C’est un travail rentable,

Pour préserver la reproduction des escargots, les autorités interdisent leur ramassage entre mars et mai. Mais sur le terrain, cette mesure reste difficile à appliquer.

En Tunisie, les escargots ne sont pas seulement un plat populaire, mais aussi un produit d’exportation clé. Leur consommation et leur commerce ne cessent de croître, attirant aussi bien les locaux que les marchés étrangers.