L'obésité en Afrique : un symbole de richesse devenu menace mortelle

Dans de nombreuses cultures africaines, un ventre rond a longtemps été perçu comme un signe de richesse. Mais cette perception s'avère fatale, car les décès dus aux maladies liées à l'obésité augmentent.

Au Kenya, les politiciens en surpoids sont souvent surnommés « Boss » ou « Mkubwa » (terme swahili signifiant « grand homme ») par leurs électeurs, leur corpulence symbolisant la prospérité.

Des politiciens plus jeunes, notamment les gouverneurs de Nairobi et de Mombasa, ont commencé à parler publiquement de la perte de poids. L'obésité contribue aux maladies non transmissibles comme le diabète, devenues la principale cause de décès au Kenya. Le ministère de la Santé affirme qu'elles sont responsables de 39 % des décès annuels.

Dans un pays où le gouvernement affirme que près d'un tiers de la population ne parvient toujours pas à subvenir à ses besoins alimentaires, 13 % des adultes sont obèses, selon l'Atlas mondial de l'obésité 2025. Ce contraste met en évidence les inégalités croissantes dans le pays et la popularité des aliments rapides et transformés auprès des personnes aux revenus croissants.

La perception de l'obésité peut influencer les décisions financières et autres. En Ouganda voisin, les institutions de microfinance examinaient les demandes de prêt en fonction de leur poids, et les personnes en surpoids étaient considérées comme plus aptes à rembourser leurs prêts, selon une étude publiée par l'American Economic Review en 2023.

« La plupart des gens pensent que lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent, ils doivent ressembler à l'argent lui-même en étant gros ou obèse », explique le nutritionniste kenyan Felix Okoth. « Mais ils ne réalisent pas qu'ils se prédisposent à des problèmes de santé comme le diabète et l'hypertension.»

Le directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé a qualifié cette tendance à la hausse de « bombe à retardement » pour le continent dont la population est la plus jeune et connaît la croissance la plus rapide au monde.

Certains tentent de changer le discours sur le poids. Cleophas Malala, ancien sénateur kenyan, a raconté comment un vol de 15 heures vers les États-Unis l'a laissé dans des douleurs et comment les médecins lui ont conseillé de perdre du poids.

Partant d'un poids initial de 138 kilogrammes (304 livres), il a suivi un régime sans solides pendant 90 jours. Bien qu'il n'ait pas révélé son poids actuel, des photos avant/après le montrent nettement plus mince.

« Mes collègues parlementaires étaient furieux que j'aie quitté le club après avoir perdu du poids », a déclaré l'homme de 39 ans.

Stephen Ogweno, qui a souffert d'obésité infantile et est devenu plus tard un défenseur de la santé publique, a déclaré que la plupart des législateurs kenyans ne considèrent pas ce problème comme un problème.

« Ces discussions ont lieu au Parlement, où la plupart des députés ont un ventre rond, et admettre que cela les concerne aussi serait un bon point de départ », a-t-il déclaré.

Le président kenyan William Ruto a parlé publiquement de la nécessité d'être en bonne santé pour travailler. Il a dû rassurer les Kenyans en 2023 sur son état de santé après des spéculations en ligne sur sa santé après sa perte de poids.

« J'ai décidé de réduire mes dépenses car la tâche qui m'attendait n'était pas facile », a-t-il déclaré aux journalistes.

L'augmentation des revenus, la prolifération des fast-foods en zone urbaine, la sédentarité et le manque d'infrastructures favorisant l'activité physique sont cités comme causes probables de la hausse de l'obésité dans les pays en développement.

« Nous devons veiller à ce que, lorsque nous abordons la question du manque de nourriture, nous ne nous trompions pas de groupes alimentaires », a déclaré Miriam Laker Oketta, médecin à Kampala.

Les campagnes de santé publique contribueront à démystifier l'idée que le poids est un indicateur de richesse, a déclaré Caroline Kirui, directrice Afrique du Projet ECHO, une plateforme de partage d'informations destinée aux professionnels de santé.

Les salles de sport, les médicaments pour maigrir et les interventions chirurgicales font l'objet d'une publicité croissante au Kenya.

Mais des approches comme le médicament amaigrissant Ozempic ont laissé certains utilisateurs insatisfaits, comme Caroline Havi. Elle a déclaré avoir opté pour un régime à un seul repas par jour et espérer perdre à terme son poids de 105 kg à 70 kg « sans dépenser autant ».

En Afrique du Sud, les décès liés à l'obésité dus aux maladies non transmissibles ont dépassé ceux liés au VIH, selon l'OMS. L'Atlas mondial de l'obésité 2025 indique que 32 % des adultes sud-africains sont obèses.

La perception du poids comme symbole de richesse évolue lentement, a déclaré Rebone Ntsie, directrice de la nutrition au ministère national de la Santé.

« Certains le perçoivent encore ainsi, mais les gens perçoivent aussi les dangers et ce poids n'est plus considéré comme un signe de dignité, de beauté, de respect et de statut social », a-t-elle déclaré.