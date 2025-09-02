Ouganda : une organisation vient en aide aux personnes âgées

Le nombre de personnes âgées a considérablement augmenté partout sur le continent africain. Toutefois s’il s’agit d’un indicateur que des progrès ont permis d’allonger la vie, une autre problématique émerge de cette évolution, le manque voir l’absence de soins accordés à ces seniors lié aux ressources limitées est mis en exergue.

« Vieillir est une période très difficile. Je suis particulièrement âgée et je commence à ressentir les difficultés liées à la vieillesse.», s'est confiée Edith Wakumire, 74 ans.

Atteindre cet âge dans un pays comme l'Ouganda semblait impossible dans le village de Nakyanga. C'est d'autant plus étrange que ce pays compte l'une des populations les plus jeunes du monde.

Le groupe de Mugayehwenkyi est l'une des seules organisations en Ouganda à se consacrer exclusivement au soutien des personnes âgées.

« Les personnes âgées ne sont pas attirantes. Elles ne sont pas sexy. Elles ne sont pas élégantes. Quand on les voit, on voit la douleur, la souffrance, on voit la fin de vie proche. Il y a donc peu d’associations qui aident les personnes âgées. », a indiqué Kenneth Mugayehwenkyi, fondateur de Reach One Touch One Ministries .

Les villages commencent à se remplir de personnes âgées mais les retraites et les filets de sécurité sociale sont minimes, les soins médicaux font défaut et les problèmes courants liés à l'âge sont si souvent négligés que la cataracte se transforme en cécité et les infections bénignes entraînent la mort.

« Je voulais vraiment devenir pédiatre. C'était mon rêve à l'époque. Mais lorsque j'ai rejoint ROTOM, ce n'était plus mon rêve. J'ai changé et j'adore travailler avec les personnes âgées. » « Le nombre de pédiatres augmente. Jour après jour, nous obtenons des diplômes en pédiatrie. Mais pour les personnes âgées, c'est pire. Elles sont négligées. On dit simplement : “Ces personnes ont servi, un point c'est tout. Il faut maintenant s'occuper d'elles.” Et dans la vie quotidienne, c'est la famille qui s'occupe des personnes âgées. Du coup, le pays lui-même n'a pas alloué beaucoup de ressources aux personnes âgées. », a dit Dr Emmanuel Mugerwa.

En seulement 15 ans, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté d'environ 50 % en Afrique subsaharienne, pour atteindre environ 67 millions.

« D'ici 30, 40, 50 ans. En Ouganda, plus de 10 % de la population africaine sera certainement composée de personnes âgées. Si nous ne disposons pas d'un cadre politique, comme un système de retraite, des revenus, un accès aux soins de santé et la prise en charge des personnes très fragiles, nous devons nous attaquer à ce problème. », a déclaré Kenneth Mugayehwenkyi, fondateur de Reach One Touch One Ministries.

L’Organisation mondiale de la Santé prévoit une croissance encore plus importante de 163 millions de personnes âgées dans la région d'ici 2050.