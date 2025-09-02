Dans les villages africains, la collecte de l'eau reste un fardeau permanent

À travers l'Afrique rurale, dans les villages sans eau courante ni réservoirs d'eau de pluie, la recherche quotidienne d'eau reste une lutte, souvent menée par les femmes et les enfants qui parcourent de longues distances jusqu'aux ruisseaux et aux sources. Le trajet pour transporter de lourds jerrycans peut prendre des heures, sur des chemins escarpés et À mesure que les communautés vieillissent, le fardeau retombe de plus en plus sur les femmes âgées, souvent veuves et vivant seules, qui continuent ces marches exigeantes malgré leur force déclinante. La routine se répète chaque matin, un rythme de nécessité qui façonne la vie à travers le continent, où l'accès à une eau propre et fiable reste rare et l'effort pour la chercher est incessant.