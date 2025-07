USA : baisse record du taux de fécondité en 2024

Le taux de fécondité aux Etats-Unis a atteint un niveau historiquement bas en 2024, avec moins de 1,6 enfant par femme, selon de nouvelles données publiées par le gouvernement.

Les États-Unis faisaient autrefois partie des quelques pays développés dont le taux de fécondité permettait à chaque génération d'avoir suffisamment d'enfants pour se renouveler, soit environ 2,1 enfants par femme. Mais ce taux est en baisse depuis près de vingt ans, car de plus en plus de femmes attendent plus longtemps avant d'avoir des enfants ou ne franchissent jamais le pas.

Selon les données de la Banque mondiale, les nouvelles statistiques se situent au même niveau que les taux de fécondité des pays d'Europe occidentale.

Alarmée par les récentes baisses, l'administration Trump a pris des mesures renverser la tendance, comme la publication d'un décret visant à élargir l'accès à la fécondation in vitro et à en réduire les coûts, et le soutien à l'idée de "primes à la naissance" qui pourraient encourager davantage de couples à avoir des enfants.

Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, selon Leslie Root, chercheuse à l'université du Colorado à Boulder, spécialisée dans la fertilité et la politique démographique.

"Ce phénomène s'inscrit dans le cadre d'un processus continu de retardement de la fécondité. Nous savons que la population américaine continue de croître et que nous avons toujours un accroissement naturel - plus de naissances que de décès", a-t-elle déclaré.

Quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse ?

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié les statistiques relatives à l'indice synthétique de fécondité avec des données actualisées sur les naissances pour 2024.

Au début des années 1960, l'indice synthétique de fécondité des États-Unis était d'environ 3,5, mais il a chuté à 1,7 en 1976, après la fin du baby-boom. Il est remonté progressivement à 2,1 en 2007 avant de redescendre, à l'exception d'une remontée en 2014. En 2023, le taux était de 1,621, et il a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 1,599, selon le Centre national des statistiques de santé du CDC.

Les taux de natalité sont généralement en baisse pour les femmes dans la plupart des groupes d'âge - et cela ne devrait pas changer dans un avenir proche, a déclaré Karen Guzzo, directrice du Carolina Population Center à l'Université de Caroline du Nord.

Les gens se marient plus tard et s'inquiètent également de leur capacité à disposer de l'argent, de l'assurance maladie et des autres ressources nécessaires pour élever des enfants dans un environnement stable.

"L'inquiétude n'est pas une bonne chose lorsqu'on veut avoir des enfants, et c'est pourquoi les taux de natalité dans la plupart des groupes d'âge ne s'améliorent pas", a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les mesures de promotion des naissances présentées par l'administration Trump, Guzzo a déclaré qu'elles ne s'attaquaient pas à des besoins plus importants tels que les congés parentaux et les services de garde d'enfants abordables.

"Les mesures qu'ils prennent sont vraiment symboliques et ne sont pas susceptibles de faire bouger les choses pour les vrais Américains", a-t-elle déclaré.

Augmentation des naissances dans les nouvelles données

Le nouveau rapport du CDC, qui se fonde sur un examen plus complet des actes de naissance que les données provisoires publiées plus tôt cette année, montre une augmentation de 1 % des naissances - soit environ 33 000 de plus - l'année dernière par rapport à l'année précédente.

Cela porte le total national annuel à un peu plus de 3,6 millions de bébés nés.

Les données provisoires indiquaient une augmentation du taux de natalité l'année dernière pour les femmes âgées de 20 à 30 ans. Toutefois, le nouveau rapport fait état d'une baisse des taux de natalité pour les femmes dans la vingtaine et au début de la trentaine, et d'un statu quo pour les femmes à la fin de la trentaine.

Les responsables du CDC ont déclaré que cela était dû à de nouveaux calculs découlant d'un changement dans les estimations de la population du recensement américain utilisées pour calculer le taux de natalité.