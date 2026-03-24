La RDC va lancer son deuxième recensement national, 42 ans après

La République démocratique du Congo s'apprête à lancer le deuxième Recensement général de la population et de l’habitat de son histoire.

Le premier a eu lieu en 1984, à une époque où le pays comptait près de 30 millions d'habitants.

Aujourd'hui, la population est estimée à 110 millions d'habitants. Selon le Vice-premier Ministre, cette opération aidera à définir les besoins sociaux de base dans le but d’anticiper sur les solutions adaptées à travers des projets et programmes nationaux et internationaux de grandes envergures.

Guylain Nyembo a déclaré que le RGPH2 servira de base de données pour l’échantillonnage des unités dans le cadre des enquêtes intercensitaires.

Quarante-deux ans après le premier et le dernier recensement, les autorités reconnaissent l’absence de données démographiques fiables, actualisées.

Ce qui constitue un véritable défi pour la planification et la mise en œuvre des politiques publiques.