Ouganda : l'ONG "Reach One Touch One Ministries" aux soins de personnes âgées

Pour l'infirmière Winnie Katwesigye, travailler auprès des personnes âgées en Ouganda est une mission divine.

Dans le cadre de son travail au sein de l'organisation Reach One Touch One Ministries, Katwesigye se rend dans les villages situés dans les montagnes où vivent ces personnes âgées souvent négligées.

Un taxi-moto Boda Boda l'emmène aussi loin qu'il le peut. Elle parcourt le reste du trajet à pied.

« Au lycée, j'adorais observer les infirmières et leur travail », raconte-t-elle. « Je me disais : "Oh, mon Dieu, si seulement je pouvais être infirmière moi aussi." Et j'ai découvert que Dieu avait exaucé mes prières. Oui. »

En seulement 15 ans, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté d'environ 50 % en Afrique subsaharienne, pour atteindre environ 67 millions de personnes. L'allongement de la durée de vie devrait être un motif de réjouissance sur un continent déchiré par la guerre, décimé par la maladie et étouffé par la pauvreté.

Mais dans des pays comme l'Ouganda, la vieillesse s'accompagne de grandes difficultés, les retraites étant rares, les soins médicaux insuffisants et de nombreuses personnes vivant dans une grande pauvreté. Certains défenseurs mettent en garde contre une catastrophe imminente, avec une croissance encore plus spectaculaire à venir. L'Organisation mondiale de la santé prévoit 163 millions de personnes âgées dans la région d'ici 2050.

Katwesigye fait tout son possible pour répondre à ce besoin.

Elle transporte ses instruments dans une mallette métallique, prend la tension artérielle et vérifie le taux de glycémie. Lorsqu'elle a terminé, elle nettoie souvent avec l'eau provenant des réservoirs en plastique dont la plupart de ces personnes dépendent pour recueillir l'eau de pluie.

Katwesigye donne également des cours sur la santé et l'alimentation dans ces villages reculés. Elle se nourrit de la joie que ses visites procurent à ces patients.

« J'ai été appelée par Dieu à aimer et à servir. Ma passion est donc d'être infirmière, en particulier de m'occuper des personnes âgées qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. Je suis toujours heureuse et j'adore mon travail. »