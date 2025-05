Tennis de table : un Égyptien en meneur des pays arabes au Mondial 2025

Les Championnats du monde de tennis de table ITTF 2025 auront lieu à Doha au Qatar du 17 au 25 mai.

Le prestigieux événement mondial se déroulera sur deux sites majeurs : Lusail Multipurpose Hall et Qatar University Sports Complex.

Il s'agit de la 58e édition des championnats et de la deuxième fois que Doha accueille l'événement, la première ayant eu lieu en 2004.

Le tournoi comprendra cinq épreuves principales : Les simples hommes, les simples femmes, les doubles hommes, les doubles femmes et les doubles mixtes.

640 joueurs s'affronteront, dont 256 dans les épreuves simples, 256 dans les épreuves de double hommes et femmes, et 128 dans l'épreuve de double mixte, soit un total de 443 matches programmés.

Les matchs se dérouleront par élimination directe, les simples étant disputés au meilleur des sept matchs et les doubles au meilleur des cinq matchs.

Quelques-uns des plus grands noms du sport seront présents, notamment les Chinois Lin Shidong et Sun Yingsha, numéro un mondial, les Français Félix Lebrun et Alexis Lebrun, et le Japonais Tomokazu Harimoto.

L'Amérique du Sud sera représentée par le Brésilien Hugo Calderano, tandis que l'Égyptien Omar Assar sera le chef de file des pays arabes.

Le Suédois Truls Möregårdh, qui a récemment remporté le WTT Star Contender Doha 2025, fait également partie des principaux candidats, malgré une légère blessure à l'entraînement.

Le Qatar, pays hôte, sera représenté par sept joueurs, emmenés par la star locale Mohamed Abdulwahab.

L'équipe locale s'est préparée intensivement pour le championnat, dans le but de faire forte impression sur son sol devant des supporters locaux passionnés.

Leur participation souligne l'investissement croissant du Qatar dans le développement du tennis de table et la formation de talents locaux pour la scène internationale.

Avec la convergence des meilleurs talents du monde entier au Qatar, le championnat promet une compétition passionnante et des performances de haut niveau, réaffirmant la position de Doha en tant que plaque tournante du sport international.