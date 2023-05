Le championnat du monde de tennis de table s'achève en Afrique du Sud

Après plus de 80 ans d'absence, l'Afrique du Sud a accueilli les championnats du monde de tennis de table qui se sont achevés ce dimanche à Durban.

Selon la présidente de la Fédération internationale de tennis de table, cet événement est l'occasion de faire connaître ce sport et d'inspirer une nouvelle génération.

_"Il y a 84 ans que l'Afrique n'a pas été représentée, et c'est la première fois que l'Afrique du Sud est le théâtre d'un tel événement. En organisant cet événement ici, nous faisons connaître notre magnifique sport et nous le rendons visible pour les jeunes et les nouvelles générations à venir. Nous espérons donc que cet événement donnera naissance à de nouvelles stars du tennis de table en Afrique du Sud pour l'avenir.[...]_Nous voyons déjà qu'un joueur de tennis de table africain, Omar Assar, est en quart de finale. Alors oui, c'est certainement une étape pour notre sport de montrer qu'il s'agit d'un sport vraiment mondial, le tennis de table", a déclaré Petra Sorling, présidente de la Fédération internationale de tennis de table.

Le championnat de tennis de table a débuté le 20 mai à l'Olive Convention Center de Durban et se termine ce dimanche.