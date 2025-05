Rotterdam : le musée Fenix raconte l'histoire des migrations mondiales

Au cœur de Rotterdam, se dresse le musée Fénix. Censé ouvrir ses portes cette semaine, plusieurs expositions seront à l'ordre du jour comme The Family of Migrants, s'inspirant de l'emblématique Family of Man du MoMA de 1955.

Avec 194 photographies provenant de 55 pays. Cette exposition est un rappel visuel d'une migration qui traverse plusieurs générations. Plusieurs artistes tels que Francis Alÿs, Sophie Calle, Steve McCurry et Yinka Shonibare orneront les allées de cet ancien entrepôt historique.

"Tant que nous existerons en tant qu'êtres humains, nous nous déplacerons et nous migrerons, et nous continuerons toujours à le faire, et c'est ce que nous montrons au Fenix. Nous montrons qu'il y a une histoire de migration à raconter dans chaque famille. Et comment le faisons-nous ? Dans les plus grandes expositions, dans toutes les directions, le thème est abordé sous l'angle de l'art, sous l'angle de ces artistes" explique Anne Kremers, Directrice du musée Fenix.

L'exposition inaugurale, All Directions : Art That Moves You, rassemble 150 œuvres couvrant des siècles et des continents. Le musée ouvre ses portes alors que les migrations humaines et le sentiment anti-immigration sont en hausse. Selon les Nations unies, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance a presque doublé depuis 1990.

En plus des œuvres d'artistes reconnus, ce musée comporte un escalier à double hélice créé par l'architecte chinois Ma Yansong , et se dresse fièrement au sommet du musée Fenix, offrant une vue imprenable du centre-ville de Rotterdam