Emirates annonce un bénéfice annuel de 5,2 milliards de dollars

La compagnie aérienne long-courrier Emirates a annoncé jeudi un bénéfice annuel de 5,2 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des compagnies aériennes les plus rentables au monde.

La compagnie basée à Dubaï a transporté 53,7 millions de passagers à partir de son hub de l'aéroport international de Dubaï, contre 51,9 millions de passagers au cours de l'exercice précédent.

Elle a réalisé un bénéfice après impôt de 4,7 milliards de dollars au cours de la même période.

L'ensemble du groupe Emirates, détenu par le fonds souverain de Dubaï, a enregistré des bénéfices annuels de 5,6 milliards de dollars, contre 5,1 milliards de dollars l'année précédente.

"Notre excellente situation financière nous permet de continuer à nous appuyer sur nos modèles d'entreprise performants et à les développer", a déclaré le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktom, président-directeur général d'Emirates.

"Alors que certains marchés sont inquiets des restrictions imposées au commerce et aux voyages, la volatilité n'est pas un phénomène nouveau dans notre secteur", a-t-il ajouté. "Nous nous adaptons simplement à ces défis et les contournons.

Emirates est un maillon essentiel des voyages Est-Ouest et le joyau de la couronne de ce que les experts et les diplomates appellent "Dubai Inc.", une série d'entreprises interconnectées supervisées par la famille Al Maktoum, au pouvoir dans le sheikhdom.

Les résultats des Émirats suivent ceux de leur base, l'aéroport international de Dubaï. L'aéroport le plus fréquenté au monde par les voyageurs internationaux a enregistré un nombre record de 92,3 millions de passagers dans ses terminaux en 2024.

L'aéroport prévoit maintenant de déménager vers le deuxième aérodrome tentaculaire de la ville-État, dans le sud du désert, au cours des dix prochaines années, dans le cadre d'un projet d'une valeur de près de 35 milliards de dollars.

Le boom de l'immobilier et les chiffres record du tourisme ont fait de Dubaï une destination et une escale.

Cependant, la ville est aujourd'hui confrontée à une augmentation du trafic et des coûts qui pèsent à la fois sur ses citoyens émiratis et sur les résidents étrangers qui font tourner son économie.

Dubaï, l'un des sept cheikhs autocratiques héréditaires qui composent les Émirats arabes unis, a fourni aux Émirats plus de 4 milliards de dollars pour les renflouer au plus fort de la pandémie.