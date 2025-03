Le Conseil de coopération du Golfe s'oppose au déplacement des Palestiniens

Les ministres des affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG), se sont réunis à La Mecque pour discuter de la situation à Gaza et en Syrie.

L’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Kowei, Oman et le Qatar composent à eux 6 les pays membres du CCG.

« (La réunion est) une nouvelle occasion de réaffirmer nos positions fondées sur le soutien aux droits légitimes du peuple palestinien et aux décisions de la légitimité internationale et de faire face à toute idée visant à les éliminer par le déplacement ou le transfert des Palestiniens de leur terre. Cela nous appelle tous à continuer à coordonner et à coopérer afin de reconstruire la bande de Gaza pendant que les Palestiniens restent sur leurs terres et de permettre au Comité d'administration de la bande de Gaza de reprendre les services vitaux pour les Palestiniens... », a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des affaires étrangères.

Ils ont également tenu des réunions avec les ministres des affaires étrangères d'Égypte, de Syrie, de Jordanie et du Maroc, au cours desquelles ils se sont concentrés sur le renforcement des relations stratégiques et de la coopération dans plusieurs domaines.