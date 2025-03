Ligue arabe : un plan de reconstruction à 53 milliards de dollars pour Gaza

Les dirigeants de la ligue arabe ont dévoilé mardi au Caire, leur vision pour Gaza post-conflit. Le document porté par l'Égypte, prévoit une reconstruction à hauteur de 53 milliards dollars d'ici à 2030.

La feuille de route écarte l'idée de déplacement des populations. Une proposition arabe, aux antipodes de la version américaine qui vise le transfert de la population de Gaza vers l’Egypte ou la Jordanie.

Il s'agit de "Présenter une alternative claire, pratique et réaliste à la proposition de déplacement des Palestiniens, qui est un plan préparé par l'Égypte en coopération avec la Palestine et qui est devenu, après son approbation par le sommet il y a quelques minutes, un plan arabe complètement approuvé par tous les pays, sociétés et nations arabes. '', a déclaré Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe.

Logements, aéroport, port de pêche, énergie verte. Le texte prévoit une reconstruction de Gaza en plusieurs étapes. La première phase prévoit de commencer l'enlèvement des munitions non explosées et de déblayer plus de 50 millions de tonnes de décombres laissés par les bombardements et les offensives militaires d'Israël. '' il existe des moyens de mobiliser les fonds arabes et internationaux et dans un cadre qui préserve la situation juridique de Gaza en tant que partie du futur État palestinien, Gaza et la Cisjordanie ensemble. '', souligne le Secrétaire général de la Ligue arabe.

Le plan n'est pas seulement un plan technique, il dessine aussi une nouvelle voie politique et sécuritaire à Gaza". Sur le plan sécuritaire, l’idée d’une force d'internationale de maintien de la paix à Gaza et en Cisjordanie occupée placée sous mandat de l'ONU, est évoquée.

Alors que le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi s'est félicité du "consensus entre les pays arabes'', Israël a déjà rejeté ces propositions, Washington tergiverse.