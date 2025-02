Gaza : les pays arabes s'opposent à tout exil forcé des Palestiniens

Les principales nations arabes ont rejeté, samedi, la proposition de Donald Trump visant à transférer les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie.

L’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Autorité palestinienne et la Ligue arabe ont publié une déclaration commune dénonçant tout projet de déplacement de population hors de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

Donald Trump avait évoqué cette idée le mois dernier, suggérant que l'Égypte et la Jordanie accueillent les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza pour "nettoyer complètement la zone". Il n’avait pas précisé si cet exode devait être temporaire ou permanent.

Dans leur déclaration, les pays arabes ont averti que de telles mesures menaceraient la stabilité régionale, risqueraient d'étendre le conflit et compromettraient toute perspective de paix. Ce rejet a été réaffirmé à l’issue d’une réunion au Caire, en présence de hauts diplomates arabes, du responsable palestinien Hussein al-Sheikh et du chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit.

Les dirigeants arabes ont réitéré leur engagement en faveur d'une paix fondée sur la solution à deux États. Ils ont appelé la communauté internationale à soutenir un plan de reconstruction de Gaza, garantissant que les Palestiniens restent sur leur territoire.

L'Égypte et la Jordanie redoutent que, si les Palestiniens quittent Gaza, Israël ne leur permette jamais d’y retourner. Ces pays craignent également l’impact économique et politique qu’un afflux massif de réfugiés pourrait avoir sur leurs fragiles économies et leur stabilité interne.

La Jordanie accueille déjà plus de deux millions de Palestiniens. L’Égypte, de son côté, redoute des conséquences sécuritaires si un grand nombre de réfugiés s’installaient dans le Sinaï, à la frontière de Gaza.

Bien que l’Égypte et la Jordanie aient été les premiers pays arabes à signer la paix avec Israël, ils soutiennent toujours la création d’un État palestinien englobant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, territoires occupés par Israël depuis la guerre de 1967.