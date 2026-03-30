L'Égyptien Nabil Fahmy comme nouveau secrétaire général de la Ligue arabe

La Ligue arabe a choisi un nouveau secrétaire général en la personne de Nabil Fahmy.

Dimanche, les ministres arabes des Affaires étrangères ont désigné à l’unanimité cet ancien diplomate égyptien pour diriger l’organisation. Sa nomination devra être officiellement validée lors du prochain sommet arabe prévu en Arabie saoudite. Il prendra ensuite ses fonctions en juillet pour un mandat de cinq ans. Nabil Fahmy, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de l’Égypte entre juin 2013 et juillet 2014, deviendra le huitième Égyptien à la tête de cette organisation régionale basée au Caire. Il succédera à Ahmed Aboul Gheit.

Depuis sa création, la Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, n’a connu qu’un seul secrétaire général non égyptien : le Tunisien Chedli Klibi dans les années 1980, à une période où l’Égypte avait été suspendue après la signature d’un accord de paix avec Israël. Âgé de 75 ans, Nabil Fahmy a déclaré dans un communiqué que cette fonction représente une « grande responsabilité », notamment face aux violations du droit international et aux tensions qui affectent la sécurité et la souveraineté de plusieurs pays arabes. Sans citer explicitement de pays, ses propos s’inscrivent dans la continuité de la position adoptée par son prédécesseur, notamment vis-à-vis de l’Iran et d’Israël. Fondée en 1945, la Ligue arabe reste avant tout une organisation politique servant de cadre de concertation entre les États arabes.