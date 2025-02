RDC : à Bukavu, le M23 lance une opération de nettoyage

À Bukavu, la situation continue d'évoluer sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Alors que le conflit a laissé des traces dévastatrices, les travailleurs de la Croix-Rouge continuent d’enterrer les corps des victimes du conflit dans une fosse commune.

John Kashinzwe, un responsable de la Croix-Rouge de Bukavu, témoigne de l’ampleur de la tragédie : « Il y avait des corps sans vie dans toute la ville de Bukavu. Lorsque nous avons reçu une garantie de sécurité, nous avons entrepris de collecter les corps dans toute la ville de Bukavu afin qu'ils puissent être enterrés en toute sécurité. »

Pour des raisons sanitaires, les corps retrouvés par la Croix-Rouge ont été enterrés dans des fosses communes, une pratique qui a suscité l'indignation des habitants.

Marligelone Chirimwami, une habitante de Bukavu, partage sa douleur face à cette situation alarmante : « Beaucoup de gens ont perdu la vie dans cette guerre. Nous, les habitants de Bukavu, ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. C'est triste et désolant de voir nos frères qui sont morts comme des animaux être enterrés dans de mauvaises conditions. »

En parallèle, le département d'État des États-Unis a annoncé des sanctions contre Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23, et deux des entreprises qu'il contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding. Ces sanctions interviennent en raison des violences et des atteintes aux droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo.

Ce Jeudi, Kingston a réquisitionné les habitants pour une grande opération de nettoyage des rues, tentant de redorer l'image de son groupe.

Il déclare avec assurance : « La situation est formidable, il y avait trop d'ordures, maintenant c'est fini, mes frères. Maintenant, nous appelons nos frères à venir travailler. Je suis heureux, que Dieu nous bénisse tous. (Le président de la RDC, Félix) Tshisekedi sème la mort ici, en y laissant ces ordures, alors que lui, reste à Kinshasa. Nous chasserons Tshisekedi. »

Alors que le M23 tente d'établir une administration durable sur les territoires récemment conquis, les rumeurs d'un coup d’État potentiel se répandent à Kinshasa.

Les habitants de Bukavu continuent de vivre dans l'incertitude, espérant un retour à la paix dans un contexte où la guerre semble omniprésente.