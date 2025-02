RDC : les USA sanctionnent un ministre rwandais pour le soutien au M23

Les États-Unis ont sanctionné jeudi un ministre du gouvernement rwandais pour son rôle présumé dans le conflit en République démocratique du Congo, où des rebelles soutenus par le Rwanda affrontent l'armée congolaise et se sont emparés de deux villes clés.

Outre le ministre rwandais de l'Intégration régionale, James Kabarebe, les États-Unis ont également sanctionné un porte-parole des rebelles du M23, Lawrence Kanyuka Kingston. Deux sociétés liées à Kanyuka et enregistrées en Grande-Bretagne et en France ont également été sanctionnées.

Les rebelles du M23 sont les plus importants d'une centaine de groupes armés qui se disputent le contrôle des richesses minières de l'est de la RDC, qui se chiffrent en milliards de dollars.

L'expansion sans précédent des rebelles fait suite à des années de combats. Le groupe M23 a pris le contrôle de la région au cours d'une offensive éclair de trois semaines, s'emparant d'abord de la principale ville de l'est de la RDC, Goma, puis de la deuxième ville du pays, Bukavu, dimanche.

Les USA ont exhorté "les dirigeants du Rwanda à mettre fin à leur soutien au M23" et à retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC. Les experts de l'ONU estiment qu'il y a environ 4 000 soldats rwandais en RDC.

La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a déclaré dans un communiqué que les USA appelaient également les gouvernements de la RDC et du Rwanda à "demander des comptes aux responsables de violations des droits de l'homme et d'abus".

Le communiqué des États-Unis indique que M. Kabarebe, ministre rwandais qui est également un officier militaire à la retraite, a assuré la liaison avec les rebelles du M23 et s'est occupé des revenus et de l'exportation des minerais que les rebelles soutenus par le Rwanda se sont procurés dans l'est du Congo.

"L'action entreprise aujourd'hui souligne notre intention de demander des comptes à des fonctionnaires et à des dirigeants clés comme Kabarebe et Kanyuka", a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire d'État au Trésor par intérim.

Le ministère rwandais des Affaires étrangères a qualifié les sanctions d'"injustifiées et infondées".

"Les mesures punitives, y compris les sanctions, ne contribuent pas à la sécurité, à la paix et à la stabilité à long terme pour tous les pays de la région des Grands Lacs", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Depuis le début de l'offensive des rebelles du M23 sur Goma, le 26 janvier, plus de 700 personnes ont été tuées et près de 3 000 ont été blessées dans la ville et ses environs, selon les autorités.