Ouganda : le parti au pouvoir rejette la succession de Yoweri Museveni par son fils

La direction du Mouvement de résistance nationale (NRM), le parti au pouvoir en Ouganda, a manifesté son opposition au projet de succession porté par le président Yoweri Museveni, qui souhaiterait voir son fils, Muhoozi Kainerugaba, lui succéder à la tête du pays, selon l’Agence France-Presse (AFP).

Âgé de 52 ans, le chef de l’armée ougandaise exerce une influence grandissante, alors que son père, 82 ans, dirige le pays depuis 1986. Il a déjà annoncé son intention de briguer la présidence lors de la prochaine élection, prévue en 2031.

Toutefois, son comportement jugé autoritaire, ses menaces répétées contre des opposants et ses déclarations provocatrices sur les réseaux sociaux suscitent de vives inquiétudes au sein de la formation présidentielle. Ces derniers mois, plusieurs adversaires politiques auraient été emprisonnés, tandis que Muhoozi Kainerugaba a notamment menacé de décapitation l'opposant Bobi Wine. Il a également été mis en cause dans la fermeture temporaire du principal groupe de médias indépendants du pays.

Lors d'une réunion à huis clos du comité exécutif du NRM, mardi, consacrée à la question de la succession, les discussions ont révélé des divisions inhabituelles. Le vote portant sur la candidature du fils du président a finalement été interrompu après que plusieurs membres eurent exprimé leur désaccord, suscitant de vives réactions d'approbation. Selon les sources de l'AFP, quatre participants avaient voté en faveur de sa candidature et trois contre avant la suspension du scrutin.

Le vice-président du parti, Calvin Echodu, aurait notamment recommandé à Museveni de retirer son fils de l'armée et de lui confier des responsabilités civiles afin qu'il acquière une expérience politique et se prépare davantage à exercer le pouvoir. Il aurait également exhorté le chef de l'État à briguer un nouveau mandat en 2031, estimant que son fils n'était pas encore prêt à lui succéder.

Cette contestation constitue un signe rare de défiance à l'égard de Yoweri Museveni, dont le pouvoir est solidement établi depuis quatre décennies. Le président avait pourtant présenté, fin octobre, un document aux dirigeants du parti dans lequel il défendait les aptitudes de son fils à prendre les rênes du pays.

Les tensions se sont encore accentuées ces derniers jours après de nouvelles déclarations virulentes de Muhoozi Kainerugaba sur le réseau X. Celui-ci a notamment menacé d'arrêter la vice-présidente Jessica Alupo, l'accusant d'être impliquée dans un prétendu complot visant à renverser le gouvernement.