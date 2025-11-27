Guinée-Bissau : le général Horta N'Tam se proclame président de la transition

Le général Horta N'Tam a prêté serment ce jeudi à la suite du coup d'Etat qui a renversé le régime du Président Umaru Sissoco Embalo, mercredi soir.

La Guinée-Bissau attendait les résultats des élections de dimanche dernier mais c'est plutôt le chef de la junte qui a été investi.

Le général Horta N'Tam, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, est fait président de la transition et du Haut commandement militaire.

Il dirigera le pays pendant un an, d'après une déclaration de l'armée au cours d'une conférence de presse à Bissau.

Ces militaires ont pris le pouvoir mercredi, et placé en détention le président sortant et des cadre de l'opposition.