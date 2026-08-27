La Chine appelle ses citoyens à quitter l'Eswatini, dernier allié africain de Taïwan

La Chine a demandé à ses citoyens de quitter immédiatement l’Eswatini, invoquant des risques pour la sécurité dans ce pays africain qui est l’un des rares alliés diplomatiques restants de Taïwan.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et s’oppose aux tentatives de cette île autonome d’établir des relations internationales.

Le président taïwanais Lai Ching-te s’est rendu en Eswatini en mai, Taipei accusant Pékin d’avoir tenté de faire échouer ce voyage en faisant pression sur les pays voisins pour qu’ils révoquent les autorisations de survol.

Le département des Affaires consulaires du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que "les ressortissants et les institutions chinois déjà présents dans le pays devraient évacuer dès que possible ou se réinstaller dans des zones relativement plus sûres, telles que l’Afrique du Sud".

Le ministère a cité "la cyberfraude endémique et les activités criminelles liées aux jeux d’argent en ligne" parmi les préoccupations actuelles en matière de sécurité.

"Ceux qui persistent à se rendre dans la région ou à y rester seront confrontés à des risques de sécurité extrêmement élevés, et la rapidité avec laquelle ils pourront bénéficier d’une assistance consulaire pourrait être compromise", a indiqué le département dans un communiqué publié sur la plateforme de réseaux sociaux WeChat.

Allégation "sans fondement"

Mercredi, le gouvernement d’Eswatini a déclaré que l’allégation d’un risque pour la sécurité dans ce petit pays était "sans fondement" et "regrettable".

Une source du ministère du Commerce a indiqué que plus de 200 ressortissants chinois se trouvaient dans le pays, travaillant dans les secteurs du textile, du commerce de détail et de la restauration.

L’Eswatini, petit royaume enclavé anciennement connu sous le nom de Swaziland, est l’un des douze pays qui reconnaissent encore Taïwan.

La Chine a persuadé d’autres nations de rompre leurs relations diplomatiques avec cette île autonome.

Les autorités d’Eswatini ont arrêté cette année environ 200 ressortissants étrangers, dont au moins 55 citoyens chinois, dans le cadre d’une opération de répression visant un réseau présumé de jeux d’argent en ligne illégaux, d’extorsion et de cyberfraude.

"Loin de démontrer un échec de la sécurité publique, cela confirme la vigilance et l’efficacité des institutions chargées de l’application de la loi du Royaume", a déclaré le gouvernement dans un communiqué, mercredi.

L’Eswatini "ne se laissera pas contraindre, désavantager ou déstabiliser" en raison de ses choix de politique étrangère et de ses relations diplomatiques, a-t-il ajouté.

Le 1er mai, la Chine a étendu sa politique de droits de douane nuls à tous les pays africains, à l’exception de l’Eswatini.