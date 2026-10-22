Madagascar : d’anciens dirigeants visés par des plaintes pour corruption

À Madagascar, plusieurs anciens responsables politiques sont visés par des plaintes pour des faits présumés de corruption et de détournement de fonds publics. Parmi les personnalités citées figurent l’ancien président Andry Rajoelina et l’ex-Premier ministre Christian Ntsay.

La Cellule de lutte contre la corruption (PAC) a annoncé avoir reçu plusieurs plaintes déposées par la Direction de la législation et du contentieux (DLC), un service rattaché au cabinet du Premier ministre et chargé de représenter l’État dans les procédures judiciaires.

Les dossiers ont été transmis à la Haute Cour constitutionnelle (HCC), appelée à se prononcer sur sa compétence à examiner ces affaires en raison du statut des personnes concernées, selon des médias locaux. Dans l’attente de cette décision, les procédures judiciaires ont été suspendues.

Trois affaires sont concernées. La première porte sur la disparition présumée de 36 kilogrammes d’or au sein du ministère des Mines et des Ressources stratégiques. L’affaire, révélée en 2022, avait également concerné des pierres précieuses stockées dans les coffres du ministère.

Le deuxième dossier concerne des soupçons de malversations financières dans l’attribution de marchés publics destinés à fournir des pupitres et des bancs scolaires. L’ancien président Andry Rajoelina, Christian Ntsay et une ancienne ministre de l’Éducation figurent parmi les personnes citées.

La troisième plainte concerne la gestion du fonds souverain et met également en cause d’anciens responsables économiques, dont un ancien ministre de l’Économie et des Finances.

La PAC précise que les éléments contenus dans ces plaintes ne permettent pas, à ce stade, d’établir la culpabilité des personnes concernées. La Haute Cour constitutionnelle doit désormais rendre sa décision sur la poursuite éventuelle de ces procédures.