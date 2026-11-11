COP31 : les pays vulnérables réclament des financements

À Antalya, les Premiers ministres australien et éthiopien ont appelé à renforcer le soutien financier aux pays les plus exposés au changement climatique.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a plaidé pour un soutien accru aux nations insulaires du Pacifique, particulièrement vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique. « C'est une décennie décisive. Nous devons agir maintenant », a-t-il déclaré, appelant les pays les plus riches à garantir aux États vulnérables les financements nécessaires pour s'adapter.

Il a notamment évoqué le Pacific Resilience Facility, créé en 2025 avec plusieurs pays de la région. Ce mécanisme de financement climatique, piloté par les États du Pacifique, vise à renforcer leur résilience. Albanese a également appelé à accélérer les investissements dans les technologies propres et l'électrification.

De son côté, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a insisté sur les contraintes financières des pays en développement. Selon lui, ceux-ci consacrent près de 1 000 milliards de dollars par an au paiement des intérêts de leur dette publique. Une charge qui limite leurs capacités à investir dans la résilience climatique.

Il a appelé les institutions financières multilatérales à réduire le coût des emprunts et à faciliter l'accès aux financements. « Les coûts d'emprunt élevés limitent la capacité des pays à investir dans la résilience », a-t-il souligné, estimant que leur réduction constituait un test de crédibilité pour la coopération internationale.

Le discours du dirigeant éthiopien intervient également dans la perspective de la COP32, que son pays accueillera à Addis-Abeba du 8 au 19 novembre 2027. L'Éthiopie sera ainsi appelée à prendre le relais des négociations climatiques internationales, dans un contexte où le financement de l'adaptation demeure une préoccupation majeure des pays en développement.

Ces appels interviennent alors que les scientifiques estiment probable un dépassement du seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, objectif central de l'accord de Paris de 2015.