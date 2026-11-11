COP31 : des militants réclament un financement adapté à l'Afrique

Comme chaque année lors de la Conférence des Parties sur le climat, des militants se réunissent en marge du sommet des Nations Unies pour sensibiliser le public.

À l’occasion de la COP31 organisée à Antalya en Turquie, le Climate Action Network-International Africa (CAN Africa), a réclamé un financement adapté aux besoins du continent africain.

« Nous menons cette action pour le financement de l’adaptation. Pourquoi ? Parce que nous estimons que l’adaptation est sous-financée dans les négociations de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). Et nous réclamons un financement fondé sur les besoins », a déclaréBaboucarr Nyang, coordinateur régional de CAN Africa.

Lundi, les dirigeants mondiaux, les délégués et les militants pour le climat ont entamé en Turquie des négociations visant à freiner le changement climatique, qui, au cours de l’année écoulée, a entraîné une hausse des températures et des vagues de chaleur meurtrières en Europe et au-delà.

« Nous n’avons pas constaté chez les dirigeants mondiaux la volonté de s’engager à répondre à ce besoin, de veiller à ce que les Africains et les pays du Sud bénéficient des moyens nécessaires en matière d’adaptation. Notre revendication est de garantir un financement basé sur les besoins, là où les communautés sont confrontées à des problèmes. Là où les populations subissent les conséquences des inondations, des sécheresses, mais aussi des vagues de chaleur », a expliquéBaboucarr Nyang.

Contrairement aux sommets précédents, la Turquie et l’Australie organisent conjointement cette conférence après s’être disputé le rôle d’hôte.

À titre de compromis, la Turquie est l’hôte officiel tandis que l’Australie dirige les négociations. Les deux pays ont été critiqués pour leur forte dépendance au charbon.