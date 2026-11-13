Turquie : Greenpeace dénonce le plastique avec un cheval de Troie géant

Débordant de déchets plastiques, cet imposant cheval de Troie en bois attire les regards des passants, qui s'arrêtent pour le photographier. Autour de la sculpture, des militants de Greenpeace brandissent des banderoles pour dénoncer la pollution plastique et le rôle de l'industrie pétrochimique. À quelques pas de là, des employés municipaux ramassent les déchets plastiques échoués sur la plage. Pour Berk Butan, militant de Greenpeace, cette installation vise à montrer comment le plastique, qu'il compare à un « cheval de Troie de l'industrie pétrochimique », s'est progressivement imposé dans notre quotidien, malgré ses conséquences environnementales. L'organisation entend ainsi interpeller les dirigeants réunis à Antalya sur la pollution liée à la production et à l'accumulation des déchets plastiques. Présent lors de l'inauguration, le maire de Konyaaltı, Cem Kotan, a exprimé l'espoir que cette œuvre adresse un message fort aux responsables politiques participant à la COP31, mais aussi à l'ensemble de la population mondiale. En associant création artistique et mobilisation écologique, Greenpeace cherche à rendre plus visibles les conséquences de la pollution plastique et à encourager une réponse internationale à ce problème environnemental.