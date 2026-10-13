Indice mondial : l'ile Maurice est le pays africain le plus "capitaliste"

Selon le premier rapport sur l’Indice mondial du capitalisme, publié par une université américaine de Virginie, l’île Maurice se classe au 48e rang mondial, avec un score de 73,9 points. Elle apparaît ainsi comme le pays africain le mieux classé.

Cet indice repose sur huit sous-indices destinés à évaluer différents aspects des systèmes capitalistes : le système bancaire, la sophistication des marchés financiers, la libre circulation des biens et des capitaux, l’ouverture du marché du travail ou encore la facilité de création d’entreprises.

Le rapport prend également en compte des critères institutionnels et politiques, notamment l’application des contrats, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression politique, l’État de droit, la stabilité des institutions, la protection de la propriété privée et celle de la propriété intellectuelle.

Les Seychelles suivent de près Maurice, avec 73,4 points, devant le Botswana, qui obtient 72,7 points. Le Cap-Vert figure également parmi les pays africains les mieux placés. Son fonctionnement institutionnel et la qualité de ses structures économiques contribuent notamment à l’ouverture de son marché.

À l’autre extrémité du classement, plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo, la Libye, Djibouti, le Soudan et la République centrafricaine, sont mal classés ou ne disposent pas de données suffisantes pour être évalués.

Le capitalisme désigne un système économique dans lequel les capitaux privés sont investis sur des marchés où les échanges, la création d’entreprises et la circulation des biens et des capitaux sont favorisés. Le degré d’ouverture de ces marchés dépend toutefois du cadre réglementaire, de la solidité des institutions et des garanties offertes aux investisseurs.