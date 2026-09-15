Cap-Vert : le président José Maria Neves candidat à sa propre succession

Cap-vert
Le président capverdien José Maria Neves est candidat à sa propre succession. Il annoncé sa candidature aux élections du 15 novembre lundi.
Âgé de 66 ans, il a déclaré lundi vouloir briguer un nouveau mandat de cinq ans, ‘’poursuivre ses actions et bâtir une nation victorieuse et prospère.’’ Et sollicite le soutien du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV) qu’il a dirigé au cours de sa carrière politique.
Neuf autres personnes ont aussi fait part de leur volonté de se présenter à la présidentielle dans deux mois.
Face à ces éventuels adversaires, le sexagénaire met en avant son expérience : José Maria Neves, a été élu à la tête de l’archipel situé en Afrique de l’Ouest en 2021. Avant la magistrature suprême, il avait occupé le poste de Premier ministre de 2001 à 2016.
Mais il sera attendu sur le bilan de son quinquennat, alors que l’archipel croule sous le poids de nombreux défis sociaux, dont le chômage des jeunes.
Le Cap-Vert, un archipel de 520 000 habitants situé dans l’océan Atlantique.
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