Scott Colom, premier sénateur afro-américain du Mississippi depuis 1870

Le démocrate Scott Colom a remporté l'élection sénatoriale dans le Mississippi face à la républicaine sortante Cindy Hyde-Smith. Une victoire historique qui fait de lui le premier sénateur noir élu dans cet État depuis la période de Reconstruction ayant suivi la guerre de Sécession.

Âgé de 43 ans, cet ancien procureur local s'est imposé à l'issue d'un scrutin serré, marqué par plusieurs jours de dépouillement des bulletins de vote par correspondance et provisoires.

Son élection constitue également un tournant politique dans cet État traditionnellement conservateur. C'est la première fois depuis 1947 que le Mississippi élit un nouveau sénateur démocrate.

Une victoire portée par les enjeux économiques et sociaux

Scott Colom a notamment bénéficié du soutien d'une partie de l'importante population afro-américaine du Mississippi, ainsi que du mécontentement de certains électeurs face à la situation économique.

Lors de son discours de victoire, prononcé devant plusieurs centaines de sympathisants réunis au Tougaloo College, le sénateur élu a promis de représenter l'ensemble des habitants de l'État, au-delà des divisions politiques et raciales.

Il s'est notamment engagé à défendre les intérêts des familles et à améliorer les conditions de vie des habitants du Mississippi.

De son côté, Cindy Hyde-Smith, 67 ans, a reconnu sa défaite et félicité son adversaire.

Un symbole fort pour les droits civiques

Durant sa campagne, Scott Colom a également rendu hommage à Medgar Evers, figure du mouvement américain des droits civiques, assassiné en 1963 dans le Mississippi.

En rappelant son combat pour le droit de vote des Afro-Américains, le sénateur élu a inscrit sa victoire dans l'histoire des luttes pour l'égalité politique.

Ce résultat intervient dans un contexte de revers électoraux pour le Parti républicain lors des élections de mi-mandat et pourrait renforcer les ambitions démocrates dans le sud des États-Unis.