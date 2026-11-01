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Cap-Vert : José Maria Neves lance sa campagne à São Vicente

Un bateau est visible dans un port de Porto da Praia avant la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken, à Praia, au Cap-Vert, ce lundi 22 janvier 2024.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

Cap-vert

À deux semaines de l'élection présidentielle du 15 novembre, le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, a réuni ses partisans lors d'un meeting de campagne à São Vicente. Candidat à un second mandat de cinq ans, il a appelé les électeurs à poursuivre les réformes engagées depuis son arrivée à la tête de l'État en 2021.

Face à ses soutiens, l'ancien Premier ministre, qui a dirigé le gouvernement de 2001 à 2016, a affiché son ambition de faire du Cap-Vert un modèle de développement. Selon lui, l'archipel peut également devenir une référence mondiale dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, la transition énergétique et la transformation numérique.

José Maria Neves a aussi insisté sur la nécessité d'améliorer le niveau de vie des Capverdiens. Il estime qu'aucun pays ne peut bâtir sa compétitivité sur de faibles salaires et plaide pour des réformes destinées à accroître les revenus des ménages.

Le président sortant bénéficie du soutien du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), qu'il a dirigé par le passé, tout en cherchant à rassembler au-delà des clivages politiques. Conformément à la Constitution, le chef de l'État capverdien exerce une fonction indépendante des partis.

La Cour constitutionnelle a validé dix candidatures à l'élection présidentielle, soit le même nombre qu'en 2021. Sur les onze dossiers déposés, cinq candidatures supplémentaires ont été retenues, cinq ont été rejetées et une a été retirée.

Souvent cité comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, le Cap-Vert aborde ce scrutin dans un climat apaisé. Le pays reste toutefois confronté à des défis majeurs, notamment la pauvreté, le chômage des jeunes et la nécessité de soutenir une croissance plus inclusive.

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