Gambie : cinq candidats à la présidentielle du 5 décembre

La Commission électorale indépendante de Gambie a officialisé jeudi cinq candidatures à l'élection présidentielle du 5 décembre 2026. Le président sortant Adama Barrow brigue un troisième mandat face à plusieurs figures de l'opposition.

Parmi les candidats retenus figurent Ousainou Darboe, chef du Parti démocratique uni (UDP), et Talib Ahmed Bensouda, ancien maire de Kanifing, particulièrement populaire auprès des jeunes.

La Commission électorale indépendante (IEC) avait reçu 18 demandes de candidature avant de procéder à leur examen. Son président, Joseph Colley, a notamment confirmé la validation des dossiers d'Adama Barrow et d'Ousainou Darboe.

Un troisième mandat pour Adama Barrow

Au pouvoir depuis 2016, Adama Barrow sollicite un troisième mandat malgré sa promesse initiale de ne pas se représenter. La Constitution gambienne de 1997 ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Deux projets de réforme visant à instaurer cette limitation ont été rejetés.

Barrow avait accédé à la présidence après sa victoire face à Yahya Jammeh, mettant fin à 22 années de pouvoir de l'ancien dirigeant, aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale.

Une opposition portée par la jeunesse

Talib Ahmed Bensouda s'est imposé ces derniers mois comme une figure montante de l'opposition, attirant de nombreux jeunes lors de ses rassemblements.

L'ancien maire de Kanifing a récemment été accusé d'irrégularités financières dans un rapport gouvernemental. Son parti, Unite, dénonce une « manœuvre politique ».

La liste des candidats comprend également Isatou Touray, première femme à se présenter à une présidentielle gambienne, et Modou Lamin Sima, représentant de l'Alliance des citoyens progressistes.

La campagne électorale, prévue sur deux semaines, doit débuter lundi, avant le scrutin du 5 décembre.