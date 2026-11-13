Burundi : 11 partis d’opposition soutiennent Ndayishimiye pour 2027

Au Burundi, onze partis d'opposition annoncent leur soutien au président sortant Évariste Ndayishimiye pour l'élection présidentielle du 3 mai 2027.

Réunis à Bujumbura, ces partis, dont le FROLINA, le KAZE-FDD et le RADEBU, ont décidé de mener une campagne commune en faveur du chef de l'État, déjà investi par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD.

Pour justifier leur choix, ils saluent notamment son bilan en matière de lutte contre la corruption, de sécurité et de préservation de la souveraineté nationale.

Dans une déclaration commune, les formations politiques promettent également de mobiliser leurs militants et de contribuer à la construction d'un État de droit.

Les candidats à la présidentielle devront déposer leurs dossiers auprès de la Commission électorale nationale indépendante entre le 13 et le 22 novembre.

Arrivé au pouvoir en 2020, après la mort de Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye brigue un nouveau mandat de sept ans. La Constitution burundaise autorise deux mandats présidentiels consécutifs.