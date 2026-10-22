La CPI reçoit le prix Sakharov de l’Union européenne

La Cour pénale internationale (CPI) a remporté jeudi le prix Sakharov, la plus prestigieuse distinction de l’Union européenne en matière de droits de l’homme. Une récompense attribuée dans un contexte tendu pour l’institution, confrontée à des sanctions américaines visant son fonctionnement.

En annonçant le prix devant le Parlement européen à Strasbourg, la présidente de l’institution, Roberta Metsola, a salué le rôle de la CPI dans la défense du droit international et de la justice. « L’Union européenne repose sur le respect du multilatéralisme et des institutions internationales », a-t-elle déclaré.

La Cour a remercié les eurodéputés pour cette distinction, estimant qu’elle intervient à un moment où ses juges et ses fonctionnaires font face à des « défis sans précédent ». Pour la présidente de la CPI, Tomoko Akane, ce prix réaffirme l’importance des institutions judiciaires indépendantes chargées de faire respecter le droit international.

Cette récompense intervient quelques jours après l’annonce par l’administration américaine de nouvelles sanctions contre la CPI. Washington accuse la Cour de mener des enquêtes visant les États-Unis et leurs alliés, notamment après l’émission d’un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour des crimes présumés commis à Gaza.

Créé en 1988, le prix Sakharov porte le nom du dissident soviétique et prix Nobel de la paix Andreï Sakharov. Il récompense chaque année des personnes ou des organisations engagées dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales.

La CPI figurait parmi les trois finalistes cette année, aux côtés du leader de l’opposition tanzanienne Tundu Lissu et des sœurs jumelles iraniennes Taraneh et Romina Rahimi. La cérémonie officielle de remise du prix est prévue en décembre.