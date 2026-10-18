Soudan : l'armée ordonne une enquête après qu'une frappe aérienne a fait 72 morts

Le dirigeant de facto du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné lundi l’ouverture d’une enquête sur ce qu’il a qualifié d’« incident douloureux » près de la frontière égyptienne, où une frappe aérienne avait touché, deux jours plus tôt, un vaste site d’exploitation aurifère.

L'organisation de défense des droits de l'homme « The Emergency Lawyers », qui recense les exactions commises dans le cadre de la guerre opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, a déclaré que la frappe perpétrée samedi dans la zone minière montagneuse de Jabal al-Uqaydat avait fait 72 morts, et a accusé l'Égypte d'en être l'auteur. L'AFP n'a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante et l'Égypte n'a fait aucun commentaire officiel. Un témoin présent à la mine a déclaré avoir vu un avion effectuer plusieurs frappes samedi matin, provoquant une vague de panique sur le site. Dans un communiqué publié lundi, le Conseil de souveraineté de transition, présidé par Burhan en sa qualité de chef de l’armée, a indiqué qu’il avait formé une commission d’enquête composée de procureurs, de magistrats et de représentants des forces de sécurité « afin d’enquêter sur les circonstances de l’incident » et de « présenter un rapport sur ses conclusions ».

Le Conseil a ajouté que les autorités soudanaises et égyptiennes « étaient restées en contact » depuis l’incident afin de déterminer ce qui s’était passé. Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue soudanais lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a souligné le « respect mutuel qui lie les deux nations frères », notamment le respect de « l’intégrité territoriale et de la sécurité du territoire et des frontières » de chaque État. La frappe a eu lieu dans une région frontalière accidentée et riche en minerais qui s’étend sur des centaines de kilomètres et comprend le triangle de Halayeb, une zone contestée et riche en ressources revendiquée à la fois par le Soudan et l’Égypte.

Inacceptable

La guerre au Soudan a fait plus de 200 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire qui a poussé de nombreuses personnes à se tourner vers le secteur dangereux de l’exploitation aurifère, qui alimente les efforts de guerre des deux camps. Bien qu’elle soit l’un des alliés régionaux les plus proches de Burhan, l’Égypte considère la guerre qui sévit le long de sa frontière de 1 200 kilomètres avec le Soudan comme une menace majeure pour sa sécurité. À l’est du Nil, cette frontière poreuse sert depuis longtemps de voie de passage pour la contrebande d’or, le commerce illicite et la traite des êtres humains, que l’Égypte tente d’endiguer, notamment par le recours à des expulsions massives. Amjad Farid, conseiller de Burhan chargé des relations étrangères, a auparavant condamné l’attaque de samedi, la qualifiant de « crime injustifié et inacceptable ».

Dans un message publié sur X, il a déclaré qu’il existait de nombreux moyens de faire respecter la loi et de lutter contre les « violations de la frontière », mais que « le recours à des frappes aériennes contre des civils ne peut en faire partie », d’autant plus que les canaux de communication restaient ouverts. Cette attaque est la deuxième frappe signalée cette année sur Jabal al-Uqaydat. En juin, des frappes aériennes qui auraient été menées par l’Égypte avaient tué 23 travailleurs dans cette même mine artisanale. À l’époque, l’armée égyptienne n’avait pas revendiqué ces frappes, mais avait déclaré avoir mené une « opération de grande envergure » contre l’exploitation illégale de l’or à l’intérieur de ses frontières.