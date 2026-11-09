Kenya : quand les déchets capillaires deviennent une opportunité économique

À Nairobi, au Kenya, des déchets inattendus deviennent une source d’opportunités économiques. Chaque jour, dans les salons de coiffure, des milliers de mèches synthétiques utilisées pour les tresses et autres coiffures sont jetées après usage. Une entreprise sociale a décidé de leur donner une seconde vie.

Baptisée Queening Afrika, cette initiative collecte ces cheveux synthétiques auprès des salons partenaires avant de les trier, les nettoyer et les transformer en produits artisanaux, notamment des sacs.

« La plupart du temps, une fois utilisés, les cheveux synthétiques finissent par être jetés n'importe où. Les gens se moquent bien de ce qu'ils deviennent. C’est là que nous intervenons », explique Damaris Kuria, cofondatrice de Queening Afrika.

Chaque mois, l’entreprise récupère environ 1 000 kilogrammes de déchets capillaires. Les mèches encore en bon état sont séparées selon leur couleur et leur texture, puis stérilisées avant d’être utilisées dans le processus de fabrication.

Au-delà de la dimension environnementale, le projet mise aussi sur l’autonomisation des femmes. Les artisanes de Queening Afrika apprennent à transformer ces matériaux recyclés en objets commercialisables, tout en transmettant leurs compétences aux plus jeunes.

Pour Joyce Gitau, conseillère en emploi et employabilité des jeunes à Plan International Kenya, l’initiative démontre la capacité de ce type de projet à générer des revenus durables.

« À l’heure actuelle, une dizaine de jeunes femmes tirent un revenu de Queening Afrika. Elles parviennent à subvenir à leurs besoins quotidiens, à payer leur loyer et à emmener leurs enfants à l’école grâce à cette activité », souligne-t-elle.

Au Kenya, où le secteur informel représente une part importante de la création d’emplois, des initiatives comme Queening Afrika montrent comment le recyclage peut devenir un levier économique tout en réduisant la quantité de déchets abandonnés dans l’environnement.